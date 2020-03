Xiaomi Mi 10: aggiornamento porterà nuove funzionalità alla fotocamera

Tra poche ore Xiaomi presenterà ufficialmente i suoi dispositivi Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro al mercato europeo. Sappiamo già che ci saranno delle differenze con il modello cinese, tra cui il prezzo. L’evento avverrà live su Facebook e oltre a presentare ufficialmente i due smartphone, l’azienda cinese pare presenterà anche altri prodotti.

Del modello Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro già sappiamo come sia uno dei migliori smartphone sul mercato per il comparto fotografico di cui è dotato. In particolare la variante Pro che su DxOMark ha totalizzato ben 124 punti. Il telefono si trova attualmente al secondo posto nella classifica delle fotocamere per smartphone di DXOMark proprio dietro OPPO Find X2 Pro. Vi ricordate le bellissime foto che Mi 10 Pro aveva scattato dallo spazio?

Secondo le indiscrezioni in circolazione all’inizio di questo mese, Xiaomi avrebbe studiato per Xiaomi Mi 10 un aggiornamento alla fotocamera che dovrebbe arrivare sui dispositivi il mese prossimo. L’aggiornamento sembra portare nuove funzioni al comparto fotografico che attualmente sono disponibili solo in versione beta.

Xiaomi Mi 10: aggiornamento alla fotocamera

Le nuove funzionalità che arriveranno nei dispositivi Xiaomi dovrebbero essere:

Super stabilizzazione video

Una delle funzionalità di Mi 10 Pro (e Mi 10) è la stabilizzazione video super aggiornata. Secondo la fonte delle informazioni, questa stabilizzazione video sarà disponibile quando si registra ad una risoluzione più elevata.

La serie Xiaomi Mi 10 avrà nuovi formati di riprese video tra cui una modalità Hitchcock e il supporto ad uno zoom più fluido.

Questo aggiornamento porterà anche una modalità di registrazione video professionale che permetterà agli utenti di regolare parametri come ISO, bilanciamento del bianco e velocità dell’otturatore.

Xiaomi aveva già annunciato prima del lancio che la serie Mi 10 avrebbero supportato la registrazione video 8K. Sembra che questa funzione arriverà nei dispositivi con questo aggiornamento.

La serie Mi 10 avrà una nuova funzione di compressione video che consentira di registrare video di alta qualità ma riducendo le dimensioni fino al 50%. In questo modo, i proprietari ottengono più spazio sui loro dispositivi per più video.

L’aggiornamento porterà un nuovo strumento video chiamato Mi Clip che analizza automaticamente i videoclip e fornisce musica in base alle transizioni. Permette anche di modificare dettagli come titoli e sottotitoli nei tuoi video. Questo dovrebbe tornare utile se stai pianificando di usare il tuo Mi 10 per girare Vlog.

Questi per ora sono gli aggiornamenti in nostro possesso. Attendiamo che l’aggiornamento arrivi anche dispositivi per poter mettere alla prova le nuove funzionalità.