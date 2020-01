Xiaomi Mi 10 5G e Mi 10 Pro: ultime indiscrezioni su prezzo e dettagli

Verso la fine del 2019 avevamo parlato di Xiaomi Mi 10 5G e delle indiscrezioni che erano uscite nel social network Weibo che parlavano di uno smartphone dotato di batteria da batteria da 4.500-4.800mAh. In questi giorni stanno trapelando anche altre informazioni in merito a Xiaomi Mi sia per quanto riguarda Xiaomi Mi 10 sia Xiao Mi 10 Pro, che si rivelano essere tra i modelli di smartphone più attesi in questa prima parte dell’anno.

Riguardo Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sembra che l’unica differenza tra i due telefoni sia la fotocamera primaria che nel Pro sarà da 108 megapixel.

Xiaomi Mi 10 5G

Nella giornata di ieri nel profilo Twitter di Ben Geskin sono apparse delle prime immagini, non ufficiali, di come potrebbero essere i nuovi Xiaomi Mi 10.

Lo Xiaomi Mi 10 Pro ha molto probabilmente sul retro la stessa fotocamera da 108 MP dello Xiaomi Mi Note 10. Le altre tre fotocamere di cui sarà dotato il telefono saranno: 12 MP (f / 2.2) + 8 MP (f / 2.4) + 2 MP (f / 2.4).

Per quanto riguarda Xiaomi Mi 10 (non Pro) il comparto fotografico sembra così composto sul retro: 64 MP (f / 1.8) + 12 MP (f / 2.2) + 8 MP ( f / 2.4) + 2 MP (f / 2.4).

This is how Xiaomi Mi 10 Pro could look like based on latest leaks pic.twitter.com/u13BsCKylG — Ben Geskin (@BenGeskin) January 6, 2020

Xiaomi Mi 10 avrà un display Super AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione FHD +, e il supporto a 90Hz, ovvero 90 frame al secondo. Questo display ha due fori per due fotocamere: 32 MP + 8 MP.

Sia Xiaomi Mi 10 che Mi 10 Pro avranno lo stesso processore il Qualcomm Snapdragon 865, quindi, si prevede che entrambi avranno una connettività 5G.

Le informazioni attuali prevedono che questi due nuovi modelli Xiaomi Mi siano presentati a fine febbraio al MWC 2020.

Fonte slashgear