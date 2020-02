Xiaomi Mi 10 e 10 Pro 5G: poster ufficiale mostra il design definitivo

Vi avevamo già informato qualche giorno fa dell’intenzione di Xiaomi di tenere una conferenza di lancio online dedicata alla serie Xiaomi Mi 10 il 13 febbraio. Subito dopo questo evento, dedicato al mercato cinese, Xiaomi terrà un evento di lancio globale il 23 febbraio al Mobile World Congress (MWC) 2020.

In vista della presentazione, l’azienda cinese sta rilasciando quasi ogni giorno informazioni in merito alla serie Xiaomi Mi 10. Oggi, su Weibo, la società ha rilasciato un poster ufficiale dal quale possiamo osservare il design degli smartphone Mi 10 e Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 e 10 Pro

Dall’immagine si può vedere che Xiaomi Mi 10 ha un display curvo e cornici ultrasottili. Non sappiamo ancora con certezza la dimensioni dello schermo, ma quello che possiamo vedere dalla foto è che è presente una fotocamera nell’angolo in alto a sinistra e che il telefono sarà dotato di un lettore di impronte digitali sullo schermo.

Il lato posteriore del telefono è realizzato in vetro e ospita un comparto fotografico con quattro sensori: l’obiettivo principale pare sarà Samsung ISOCELL Bright HMX da 108MP. Tuttavia, secondo diversi informatori Xiaomi MI 10 Pro potrebbe presentare una fotocamera aggiuntiva che non è presente nell’immagine.

Secondo altre recenti indiscrezioni, non ancora confermate Xiaomi Mi 10 sarà presente con tre combinazioni di memoria: come 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione.

Sulle piattaforme cinesi come Xiaomi Mall e Jingdong Ma sono già cominciate le prenotazioni dei dispositivi.

Fonte gizmochina