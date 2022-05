Xiaomi e Leica, dalla partnership nasce uno smartphone: arriva a luglio

Negli ultimi tempi sono spuntate online diverse indiscrezioni riguardanti una partnership tra Xiaomi e Leica. Ebbene, proprio nella giornata di ieri è trapelata una notizia che conferma come quelle voci si siano rivelate corrette.

Entrambe le società hanno infatti annunciato ufficialmente la loro collaborazione tramite un comunicato stampa dove affermano che il prossimo telefono di punta di Xiaomi sarà dotato di obiettivi per fotocamera realizzati dal noto produttore tedesco. Nel comunicato, Xiaomi e Leica hanno dichiarato di “condividere le stesse idee sull’imaging mobile”.

“Entrambe le società sono desiderose di esplorare continuamente le prestazioni ottiche e l’esperienza fotografica nell’era dell’imaging mobile attraverso innovazioni tecnologiche estreme e ricerche estetiche”, fanno sapere le due aziende.

In precedenza, come ricordano di certo gli appassionati di smartphone e anche di fotocamere, Leica aveva saldato una partnership con Huawei, che ora può dirsi conclusa. Probabilmente Leica ha optato per questa mossa in seguito alle sanzioni inflitte ai danni del gigante di Shenzhen, in primis l’ormai noto ban degli Stati Uniti. Per questo il marchio tedesco di fotocamere ha deciso che Huawei P50 sarà l’ultimo telefono realizzato assieme alla società cinese.

Nel loro comunicato stampa, Xiaomi e Leica rivelano che il primo frutto della loro collaborazione dovrebbe essere lanciato ufficialmente a luglio di quest’anno. Ma come si chiamerà questo nuovo smartphone? Su questo aspetto entrambe le società hanno mantenuto le bocche cucite, ma se le indiscrezioni sono corrette il dispositivo in questione dovrebbe essere Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi 12 Ultra, cosa aspettarci? Le possibili specifiche

Dal punto di vista del comparto foto, Xiaomi 12 Ultra dovrebbe arrivare con uno sparatutto frontale da 32 MP e una quadrupla fotocamera sul retro, con un sensore primario IMX800 da 50 MP e un obiettivo zoom periscopio. Inoltre, dato che i telefoni Huawei con marchio Leica sono in grado di creare immagini monocromatiche e avere filtri colorati nell’app della fotocamera, è facile immaginare che anche Xiaomi 12 Ultra arrivi con caratteristiche simili.

Stando alle indiscrezioni, Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 4.900 mAh che supporterà la ricarica rapida da 120 W. Il cuore del nuovo telefono sarà il chipset Snapdragon 8 Gen 1, che garantirà prestazioni di alto livello e potrebbe anche avere fino a 12 GB di RAM, con 256 GB di spazio di archiviazione. Xiaomi 12 Ultra dovrebbe anche avere un display con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Per quanto riguarda il prezzo meglio non farsi illusioni: non sarà un telefono economico. Xiaomi Mi 11 Ultra arrivò sul mercato a 1.399 euro: anche Xiaomi 12 Ultra dovrebbe aggirarsi intorno a quella cifra.

Fonte Phone Arena