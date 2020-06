Xiaomi lancerà uno smartphone con 16 GB di RAM

Con smartphone che diventano sempre più potenti di giorno in giorno, le aziende produttrici stanno cercando di studiare telefoni con configurazioni di memoria sempre maggiori. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Cina, Xiaomi potrebbe lanciare ad inizio autunno un nuovo smartphone che verrà fornito con 16 GB di RAM. Tuttavia, non si sa nulla di più in questo momento.

Xiaomi: in arrivo smartphone con 16 GB di RAM

Le rivelazioni su questo inedito telefono Xiaomi arrivano dall’account Weibo Digital Station, un leaker cinese che ha spesso fornito informazioni valide e poi confermate su smartphone Xiaomi. Il post di Digital Station non rivela quale smartphone arriverà con 16 GB di RAM, ma si ipotizza che il dispositivo in questione possa far parte della gamma Mi MIX.

Secondo i rapporti, il prossimo smartphone Mi MIX avrà un design simile al Mi MIX Alpha, il “concept smartphone” presentato l’anno scorso dall’azienda cinese e mai messo in commercio. Si prevede che il nuovo Mi MIX avrà un display “avvolgente” privo di cornici che si estende anche su lungo il lato posteriore, sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 865 e avrà supporto alla connettività 5G.

Tutto questo, però, è solo un’indiscrezione in questo momento dato che la società non ha ancora confermato nulla di tutto ciò. Tuttavia se queste indiscrezioni riguardo la memoria di questo nuovo smartphone Xiaomi si rivelassero vere, arriveranno sicuramente maggiori dettagli nelle prossime settimane. Mentre Xiaomi pare stia lavorando su questo nuovo uno smartphone, Nubia ha già lanciato il suo telefono da gioco di punta chiamato Nubia Red Magic 5G che contiene 16 GB di RAM ed è disponibile per l’acquisto in vari mercati.

Fonte gizmochina