Xiaomi lancerà in Europa Mi Band 4 NFC con supporto circuito Mastercard

Xiaomi ha lanciato Mi Smart Band 4 con funzione NFC per i clienti globali. In precedenza, la funzione era supportata solo nel paese di origine, la Cina, tramite il sistema di pagamento AliPay, un circuito che appartiene al gruppo Alibaba. Grazie alla versione con supporto globale, gli utenti al di fuori della Cina possono effettuare pagamenti tramite lo smartwatch. Il primo paese a ricevere la versione NFC sarà la Russia.

Xiaomi lancerà in Europa Mi Band 4 NFC

Xiaomi rilascerà la versione abilitata per NFC di Mi Band 4 in Europa tra un paio di settimane. Fino ad ora, questa versione era un’esclusiva per il mercato cinese ma presto sarà disponibile in Russia e in seguito anche in altri paesi d’Europa.

Inizialmente l’NFC supporterà solo il circuito Mastercard. Per utilizzare la MasterCard per i pagamenti contactless sarà necessario collegare la carta di credito all’app Mi Fit. In futuro sarà aggiunto il supporto per Visa, Google Pay e PayPal, ma Xiaomi non ha rivelato le tempistiche di quando ciò accadrà. Xiaomi Mi Band 4 NFC sarà disponibile in Russia il 16 giugno e avrà un costo di 4.000 RUB, il 30% in più rispetto alla vecchia versione base senza NFC.

Oltre ai pagamenti senza contatto, si potrà utilizzare Xiaomi Mi Band 4 NFC nei trasporti pubblici. Il PayPass di MasterCard attualmente è supportato in Russia, Germania, Italia, Polonia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Francia. Per essere chiari, si tratta di un nuovo dispositivo e non di una funzione che può essere abilitata sulla versione non NFC tramite un aggiornamento.

Ricordiamo che Xiaomi presenterà il nuovo Mi Band 5 l’11 giugno. Quest’ultimo modello avrà non solo il supporto NFC a livello globale, ma anche un display più grande e un microfono per interagire con Alexa.

Fonte gsmarena