Xiaomi annuncia un “grande evento” per il 15 settembre

Tutti i fan di Xiaomi sono chiamati a cerchiare di rosso la data del 15 settembre. E’ stata la stessa società di Pechino a rivelare che proprio quel giorno verranno annunciati “alcuni nuovi prodotti molto interessanti”.

L’evento del 15 settembre arriverà appena un mese dopo l’ultimo grande lancio di Xiaomi, avvenuto lo scorso 10 agosto, che ha rappresentato il modo migliore per celebrare il decimo anniversario dell’azienda di elettronica cinese. Durante l’evento venne anche presentato lo smartphone pieghevole Xiaomi Mi Mix 4.

L’azienda ha tenuto a precisare che l’evento del 15 settembre sarà trasmesso in live streaming sui propri account di social media ufficiali, vale a dire Twitter, YouTube e Facebook. Una notizia che farà certamente piacere ai fan di tutto il mondo, dato che l’evento del 10 agosto venne trasmesso in streaming solo in Cina.

Ma quali saranno i prodotti che Xiaomi deciderà di mostrare in quell’occasione? Da tempo gli appassionati dei prodotti dell’azienda asiatica attendono la “release” del Mi 11T. Il predecessore Mi 10T, rilasciato verso la fine di settembre dello scorso anno, sfoggiava un display LCD a 144Hz, mentre Xiaomi sembra aver optato per uno schermo OLED a 120Hz per il Mi 11T. Inoltre, il nuovo telefono dovrebbe essere alimentato con un chip MediaTek e pare sarà anche equipaggiato con una fotocamera posteriore da 64 MP a tripla lente nella parte posteriore. Le indiscrezioni rivelano anche la presenza di un modello Mi 11T Pro, anche se al momento le specifiche tecniche di questo prodotto non sono ancora trapelate.

Xiaomi potrebbe inoltre decidere di lanciare in Europa il Mi Pad 5, proprio a partire dal 15 settembre (in Cina sono stati già lanciati lo scorso 10 agosto, ndr). L’ultimo tablet della serie, il Mi Pad 4, è stato lanciato nel lontano 2014, pertanto c’è curiosità nel conoscere le varie migliorie apportate dall’azienda cinese.

