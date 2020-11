Xiaomi lavora ad una fotocamera telescopica retrattile per smartphone. Nel 2014 ci provò anche Samsung

Xiaomi sarebbe al lavoro per resuscitare e rilanciare un vecchio design preso direttamente dalle fotocamere “point-and-shoot” (Inquadra e Scatta): si tratterebbe, come riferiscono i colleghi di Android Authority, di obiettivi telescopici. Il produttore cinese ha pubblicato un video sulla piattaforma di social media Weibo, mostrando le caratteristiche di questo design. La fotocamera si protrae fisicamente dal corpo dello smartphone e presumibilmente migliora l’esposizione alla luce del 300% e la chiarezza del 20%.

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, un blogger di Weibo che ha individuato la novità e l’ha resa pubblica con un post su Twitter, questo sistema di telecamere ad ampia apertura utilizza una tecnologia di stabilizzazione dell’immagine unica, che le permette proprio di aumentare l’ingresso di luce del 300%. Al momento non sono disponibili informazioni sulle capacità di zoom specifiche della fotocamera o sull’apertura effettiva dell’oggetto.

Di certo, la protrazione fisica della fotocamera è qualcosa di molto interessante. La maggior parte dei moderni sistemi di fotocamere per smartphone di fatto non sono “mobili”, nonostante molti utilizzino funzionalità di zoom ottico. Va comunque sottolineato che l’idea di una fotocamera point-and-shoot da implementare su uno smartphone non è totalmente nuova. Alcuni utenti ricorderanno di certo lo zoom Samsung Galaxy K lanciato dal colosso di Seul nel 2014. L’idea è stata rapidamente abbandonata e dimenticata, e in tutti questi anni nessuno ha provato a riesumarla. Fino ad oggi, dato che Xiaomi pare abbia tutte le intenzioni di provare a percorrere questa strada.

Ovviamente, al momento non è chiaro se vedremo un prodotto commerciale con questa tecnologia o se si tratta di semplici indiscrezioni. Tuttavia, se Xiaomi decidesse davvero di perseguire quest’idea, il mercato degli smartphone potrebbe intraprendere un’altra direzione molto interessante.

Fonte Phone Arena