Xiaomi mette fine al brand “Mi”: come si chiameranno i futuri smartphone?

La crescita di Xiaomi negli ultimi anni è stata inarrestabile, tanto che oggi la società con sede a Pechino è riuscita a diventare il più grande produttore di smartphone al mondo. Tuttavia, per raggiungere il primo posto Xiaomi si è avvalsa dell’aiuto di tre importanti sub-brand, ovvero Mi, Redmi e Poco. Uno di loro sembra però giunto al capolinea.

Stando a quanto riportato anche sul forum di sviluppatori XDA, Xiaomi ha annunciato che a partire da questo trimestre comincerà a eliminare il marchio secondario “Mi” dai nuovi smartphone e ad utilizzare il nome completo “Xiaomi”.

Il primo smartphone interessato da questo cambiamento dovrebbe essere Xiaomi Mix 4, che non sarà più caratterizzato dal marchio “Mi”. La modifica, come precisato anche da Phone Arena, non si applica solo agli smartphone. Come noto, Xiaomi vende anche prodotti per la smart home, laptop, TV, smartwatch e molto altro ancora. Tutto ciò che attualmente utilizza il nome “Mi” vedrà la sostituzione nella denominazione con il solo marchio Xiaomi.

Al momento non sono chiare le tempistiche, ma considerando che Xiaomi rilascia spesso nuovi smartphone è facile immaginare che il processo si completerà nel giro di dodici mesi (o giù di lì).

L’azienda cinese ha poi tenuto a precisare che i dispositivi con il proprio nome “rappresenteranno l’apice della tecnologia e offriranno un’esperienza da top di gamma”. Per quanto riguarda invece i prodotti Redmi, saranno dispositivi che introdurranno grandi innovazioni a un prezzo più accessibile, rivolgendosi quindi “ad un pubblico più giovane”.

“A partire dal terzo trimestre del 2021, la serie di prodotti Xiaomi “Mi” verrà rinominata “Xiaomi”. Questo cambiamento unificherà la nostra presenza globale del marchio e colmerà il divario di percezione tra il marchio e i suoi prodotti – si legge nella dichiarazione dell’azienda cinese – Questa differenziazione si riflette anche nei nostri loghi, che vengono aggiornati”.

Fonte Phone Arena