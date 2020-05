Due nuovi smartphone Xiaomi con display curvo e refresh da 120Hz

Si susseguono in queste ultime settimane diverse indiscrezioni sul fatto che l’azienda cinese Xiomi stia lavorando a nuovi smartphone con display curvo. Ieri, in particolare una nuova indiscrezione è uscita dal social netwrok Weibo grazie al profilo di Digital Chat Station (@ 数码 闲聊 站) che è stato diverse volte in prima linea per quanto riguarda indiscrezioni sul noto brand cinese. Digital Chat Station ha confermato l’arrivo di due nuovi smartphone Xiaomi che avranno un display curvo con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Nuovi smartphone Xiaomi con display curvo

Secondo il post pubblicato su Weibo il colosso cinese starebbe lavorando su due nuovi smartphone di punta che avranno caratteristiche tecniche e di design davvero particolari. I nomi in codice dei dispositivi riprendono due personaggi due personaggi uno appartenente alla mitologia classica, l’altro alla mitologia nordica: Apollo e Verthandi. Secondo le informazioni condivise i portatili in questione avranno una frequenza di aggiornamento di 120Hz su un display con bordo curvo. Alcuni rapporti suggeriscono che questo potrebbe essere il nuovo Mi MIX 4.

Al momento non è noto se entrambi i dispositivi appartengano alla serie Mi MIX o se solo uno di essi sarà il Mi MIX 4. Inoltre, la società non ha ancora rilasciato alcun annuncio in via ufficiale anche se qualche settimana fa ha ufficialmente aperto una pagina su Weibo per la serie Xiaomi Mi MIX. Quest’azione ha fatto pensare tutti che l’arrivo di un nuovo Mi MIX possa essere davvero vicino. Lo smartphone Mi MIX Alpha concept presentato solo come prototipo e mai messo in commercio è considerato davvero una grande innovazione tecnologica. Il dispositivo, purtroppo, non ha mai visto una versione commerciale, ma i rapporti suggeriscono che Xiaomi sta lavorando per metterlo nel mercato molto probabilmente con SoC Qualcomm Snapdragon 865.

