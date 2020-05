Xiaomi depositato brevetto per smartphone con fotocamera sotto il display

Nel 2019 Xiaomi è stata tra i primi marchi di smartphone a svelare un prototipo di dispositivo che presentava la fotocamera sotto il display. In questi giorni è emerso un nuovo brevetto di design che mette in mostra uno smartphone del colosso tecnologico cinese che presenta un dispositivo con questa tecnologia. La prima fotocamera sotto lo schermo aveva alcuni difetti evidenti: la qualità della fotocamera non era in linea con quelle degli altri dispositivi in commercio e le immagini apparivano più scure. L’azienda cinese deve aver lavorato a lungo a questa tecnologia per risolvere questi problemi e per riuscire a proporre un dispositivo con selfie-cam invisibile.

Brevetto Xiaomi per fotocamera sotto il display

Secondo un nuovo rapporto di LetsGoDigital, un nuovo brevetto depositato da Xiaomi raffigura uno smartphone con la nuova tecnologia della fotocamera sotto il display. Guardando le immagini dei brevetti si può notare un design che rivela un telefono con uno schermo senza notch o tacche. La fotocamera selfie c’è ma non si vede. Questa è inserita sotto lo schermo e sono presenti due diverse possibili posizioni: o centrale o sulla parte sinistra. Questo design è stato registrato da Xiaomi presso il CNIPA (China Intellectual Property Administration).

La descrizione del brevetto afferma che la fotocamera frontale, quando attivata, rende trasparente la piccola porzione di display che si trova davanti al sensore consentendo all’obiettivo di catturare immagini. Questa parte del display ”ritorna normale” quando la fotocamera è di nuovo inattiva. Dev’essere chiaro che l’esistenza di un brevetto non significa che vedremo uno smartphone con queste caratteristiche ma ci rivela che Xiaomi è al lavoro su questo tipo di tecnologia. Sfortunatamente non abbiamo altre informazioni in merito, ma speriamo che l’azienda cinese stia lavorando per portare questa funzionalità nei suoi prossimi flagship.

Fonte gizmochina