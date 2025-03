Xiaomi Buds 5 Pro: le nuove cuffie che promettono un suono eccezionale e una comodità superiore

Xiaomi ha appena lanciato le sue ultime cuffie di punta, le Buds 5 Pro, che hanno debuttato a livello globale dopo l'annuncio avvenuto in Cina. Questo modello rappresenta un passo avanti rispetto ai precedenti Buds 5, e sebbene abbiamo già avuto l'opportunità di esaminare le versioni non Pro, ora diamo uno sguardo più approfondito alle novità portate da questo modello. Le Buds 5 Pro si presentano come un kit audio interessante, in grado di proporre caratteristiche tecniche avanzate per appassionati di musica e audiofili.

Specifiche e modelli disponibili

Le Xiaomi Buds 5 Pro sono disponibili a un prezzo di 199,99 euro e rappresentano un modello esclusivamente Bluetooth. Tuttavia, l’azienda ha anche introdotto una versione al prezzo di 219,99 euro, dotata della nuova tecnologia XPAN di Qualcomm. Quest’ultima consente una connessione Wi-Fi con i telefoni dotati di Snapdragon 8 Gen 3 o 8 Elite, offrendo un audio lossless fino a 96kHz/24bit con una larghezza di banda massima di 4,2 Mbps, il doppio rispetto alla normale connessione Bluetooth. Questo è un punto fondamentale da considerare per chi cerca la massima qualità audio.

Design e comfort d'uso

Le Buds 5 Pro presentano un design simile a quello dei modelli precedenti, con l'importante differenza dell'ergonomico fattore in-ear. Questo nuovo design, abbinato alle classiche punte auricolari in silicone, assicura che le cuffie si adattino meglio all'orecchio, riducendo il rischio di caduta rispetto al design aperto delle Buds 5. La prima impressione è che le Buds 5 Pro creano un’ottima tenuta attorno all’orecchio, favorendo un isolamento acustico significativo e una riduzione del rumore esterno.

Contenuto della confezione

Aprendo la confezione delle Buds 5 Pro, ci si aspetta di trovare il consueto set di punte auricolari di ricambio e un cavo USB-C per la ricarica del case. Quest'ultimo, in linea con quanto ci si aspetta da un paio di cuffie di alta fascia, supporta anche la ricarica wireless, un aspetto sempre più apprezzato dagli utenti moderni.

Qualità audio e tecnologia avanzata

Sotto il profilo della qualità audio, Xiaomi ha dotato le Buds 5 Pro di una configurazione a triplo driver, composta da driver dinamici da 11 mm, un driver planare e tweeter PZT. L'inclusione di doppi DAC e una gamma di risposta in frequenza che va da 15Hz a 50kHz, offre un campo sonoro più ampio rispetto ai Buds 5. Queste cuffie sono certificate Snapdragon Sound e supportano il codec aptX Lossless che consente lo streaming audio lossless a 48kHz/24-bit. Il sistema di cancellazione del rumore è ora classificato fino a 55dB, con un miglioramento nella riduzione del rumore del vento, rendendo l’esperienza d’ascolto più piacevole anche in ambienti rumorosi.

Funzionalità aggiuntive e autonomia

Le Buds 5 Pro portano con sé anche nuove funzionalità come il tracciamento della testa, il pairing con due dispositivi simultaneamente e la personalizzazione dei profili EQ. La capacità della batteria aumenta notevolmente: il case di ricarica ospita una batteria da 570mAh, mentre le cuffie stesse incorporano celle da 53mAh, promettendo fino a 8 ore di utilizzo continuo e un totale di 40 ore di riproduzione con il case. Queste affermazioni saranno oggetto di test approfonditi nella nostra prossima recensione. Inoltre, le cuffie sono protette da una resistenza all'acqua e alla polvere IP54, una caratteristica importante per l’utilizzo in diverse condizioni ambientali.

Le Xiaomi Buds 5 Pro stanno per arrivare sul mercato e promettono di soddisfare gli audiofili e gli utenti alla ricerca di cuffie di alta qualità. Attendi ulteriori dettagli nella nostra recensione completa che arriverà a breve!