Xiaomi brevetta un telefono con display a cascata e fotocamera sotto lo schermo

Mi Mix Alpha di Xiaomi, quando è stato presentato per la prima volta, ha lasciato il segno nel settore degli smartphone per il suo design unico e futuristico. Mi Mix Alpha era solo un concept che non ha mai visto il rilascio, tuttavia l’azienda cinese sembra continuare a lavorare su qualcosa di simile. Dei nuovi brevetti depositati presso l’ufficio cinese per la proprietà intellettuale illustrano un nuovo smartphone con “display a cascata” (noto anche come display waterfall) e persino una fotocamera sotto lo schermo.

Xiaomi brevetta un telefono con “display a cascata”

Nel settembre 2019, Xiaomi aveva depositato un brevetto di design presso l’ufficio brevetti cinese, CNIPA, relativo a una nuova interfaccia utente per uno smartphone. Questo brevetto, pubblicato per la prima volta il 3 aprile 2020, ora si trova incluso anche nel Global Design Database del WIPO (World Intellectual Property Office). Questa nuova interfaccia utente rivela uno smartphone con un “display a cascata” su entrambi i lati, in altre parole, un display con bordo curvo che copre completamente le parti laterali del dispositivo.

Tuttavia, questo “display a cascata” non è così audace come quello del Mi Mix Alpha che copriva anche la maggior parte del pannello posteriore. La parte di schermo ai lati è più limitata e può mostrare informazioni come l’indicatore della batteria e la potenza della rete. Ma non è tutto, le superfici laterali potrebbero essere touch e attivare alcuni comandi. Ad esempio quando si utilizzano alcune applicazioni alcuni controlli operativi potrebbero posizionarsi lateralmente. Questo potrebbe succedere quando si utilizza il lettore multimediale per guardare un video: i tasti di pausa, avanti o torna indietro potranno essere posizionati sui lati per lasciare completamente libero lo schermo principale.

Le novità in casa Xiaomi sembrano anche altre. Guardando, infatti, i disegni a disposizione si può notare che non c’è alcuna fotocamera frontale né integrata in un notch, né in un display forato. Questo dettaglio ci porta a dire che molto probabilmente lo smartphone sarò dotato di una fotocamera sotto il display. La società ha presentato questa tecnologia lo scorso anno e il suo arrivo nel mercato non dovrebbe essere lontano.

Fonte gizmochina