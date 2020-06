Xiaomi brevetta uno smartphone con fotocamera rotante

Sappiamo che la fotocamera degli smartphone sta diventando un particolare sempre più rilevante per gli utenti. L’azienda cinese Xiaomi e quella coreana Samsung sono ben consapevoli di questa importanza e hanno brevettato e studiato dispositivi con fotocamere di diverso tipo: da smartphone con un modulo fotocamera in torsione a un telefono con uno schermo pieghevole e una fotocamera selfie pop-up. Ora, un altro brevetto per smartphone di Xiaomi è emerso online e mostra un modulo fotocamera unico progettato in modo tale che i sensori della fotocamera frontale non saranno visibili quando non in uso.

Xiaomi brevetta smartphone con fotocamera rotante

Questo brevetto di design è stato presentato da Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. all’Ufficio amministrativo nazionale cinese per la proprietà intellettuale nel giugno dello scorso anno. L’idea brevettata potrebbe essere un’alternativa all’attuale meccanismo della fotocamera pop-up e un’alternativa alla tecnologia della fotocamera sotto-display. Lo scopo di questo design è abbastanza chiaro. La società vuole utilizzare quanto più spazio frontale possibile per il display. Quindi, non ci sono sensori della fotocamera posizionati sul lato anteriore e l’intero pannello frontale è coperto da uno schermo.

Dalle immagini sembra che il modulo della fotocamera abbia un design rotante, quindi quando viene attivata la fotocamera frontale, il modulo ruota e viene fuori un sensore. Grazie al supporto della rotazione a 360 gradi, la fotocamera può anche scorrere fuori dal lato del telefono. Per quanto riguarda questo particolare brevetto, resta da vedere se Xiaomi decida di andare avanti e iniziare a lavorare su uno smartphone con questo design per farlo uscire commercialmente. Poiché non tutti i brevetti poi vengono concretizzati, quindi, non c’è certezza che vedremo lanciare uno smartphone con questo design.

Per quanto riguarda la tecnologia della fotocamera sotto il display, in questo momento la società Visionox ha annunciato che questa la tecnologia ha raggiunto una produzione di massa, si prevede quindi che il primo telefono cellulare con la fotocamera sotto lo schermo verrà rilasciato nella seconda metà di quest’anno.

