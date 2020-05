Xiaomi apre account Weibo per la serie Mi MIX: Mi MIX 4 in arrivo a breve?

Xiaomi aveva annunciato lo smartphone Mi MIX Alpha concept a settembre dell’anno scorso, tuttavia non era un dispositivo commerciale. Mi MIX Alpha concept è il primo smartphone al mondo con un display curvo che avvolge quasi l’intero dispositivo. Ad eccezione della piccola striscia verticale che ospita la fotocamera sul retro, il display circonda l’intero smartphone, compresi i lati e il retro. Il Mi MIX Alpha 5G presenta un display S-AMOLED flessibile da 7,92 pollici con supporto di risoluzione 2250 x 2088 pixel e lettore di impronte digitali in-display. Il dispositivo contiene 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il telefono è alimentato da una batteria da 4.050 mAh con supporto di ricarica rapida da 40 W. Se si esclude il Mi MIX Alpha l’ultimo smartphone commerciale della serie MI MIX è stato lanciato nel 2018 sotto forma di Mi MIX 3.

Xiaomi apre account Weibo per la serie Mi MIX

Indiscrezioni in circolazione affermano che il lancio del prossimo flagship dell’azienda cinese sotto la serie Mi MIX non sia molto lontano. La società, infatti, starebbe pianificando qualcosa di grande dato che ha creato un nuovo account Weibo sotto il nome di “MIX Weibo“. Xiaomi, nel social network cinese, aveva già un account chiamato “Xiaomi MIX” per questa serie di prodotto ma questo è fermo da un po’ di tempo e non presenta più aggiornamenti.

I rapporti indicano che Xiaomi potrebbe prepararsi a lanciare gli smartphone Mi MIX serie 4 che potrebbero includere Mi MIX 4 e Mi MIX 4 Pro. Il dispositivo potrebbe essere dotato di un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dal punto di vista del design il telefono pare si presenterà con cornici piuttosto sottili intorno al display e avrà un sensore della fotocamera sotto il display. Mentre la data di lancio esatta non è ancora nota, alcuni rapporti suggeriscono che la serie Mi MIX 4 arriverà dopo il lancio stabile di MIUI 12. Poiché l’implementazione dell’aggiornamento MIUI 12 è prevista per giugno di quest’anno, molto probabilmente il lancio di Mi MIX 4 avverrà in estate o forse ancora dopo.

Fonte gizmochina