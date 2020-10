Xiaomi annuncia la ricarica wireless da 80 W. Caricherà una batteria da 4000 mAh in 19 minuti

Uno degli aspetti più importanti di un telefono è certamente la batteria. La necessità di un’autonomia molto ampia è diventata via via sempre più determinante nella scelta di un nuovo prodotto, così come quella di poter ricaricare il proprio dispositivo nel minor tempo possibile.

Proprio nelle scorse ore, Xiaomi ha annunciato una nuova evoluzione in termini di ricarica rapida. L’azienda con sede a Pechino ha infatti svelato un nuovo metodo wireless da 80 W che dovrebbe riuscire a battere “qualsiasi altro concorrente”, almeno a detta del gigante cinese. La soluzione da 80 W dovrebbe essere in grado di caricare una batteria da 4.000 mAh fino al 50% in otto minuti e al 100% in 19 minuti.

Xiaomi ha già la ricarica wireless più veloce su uno dei suoi telefoni; il Mi 10 Ultra, infatti, ha una tecnologia wireless da 50 W in grado di caricare completamente la sua batteria da 4.500 mAh in 40 minuti. Anche altre aziende hanno lanciato recentemente delle tecnologie simili: è il caso di Oppo, che ha annunciato da poco una soluzione da 65 W che riesce a caricare una batteria da 4.000 mAh in 30 minuti, anche se la tecnologia deve ancora essere introdotta in un dispositivo in commercio.

La ricarica wireless veloce è molto meno comune al di fuori della Cina, dove aziende come Huawei e Xiaomi si stanno dando battaglia da un bel pò su questo aspetto. L’opzione più veloce ampiamente disponibile nei mercati occidentali è quella di OnePlus 8 Pro, dotato di un caricabatterie wireless opzionale da 30 W. I nuovi caricabatterie MagSafe di Apple per la linea di iPhone 12 caricano fino a 15 W.

Xiaomi, almeno finora, non ha fornito alcun dettaglio su quale sarà il primo telefono dotato di ricarica wireless da 80 W, ma conoscendo la società cinese non dovrebbe passare troppo tempo. L’azienda ha costantemente rilasciato telefoni con specifiche di alimentazione wireless sempre più elevate negli ultimi due anni, pertanto c’è da essere fiduciosi in tempistiche piuttosto brevi.

Fonte The Verge