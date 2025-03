Xiaomi annuncia la cessazione del supporto software per diversi smartphone: ecco quali

Xiaomi ha ufficializzato la sospensione del supporto software per una selezione di smartphone a partire da aprile 2025. Questa decisione avrà un impatto notevole per gli utenti dei dispositivi coinvolti, che dovranno prendere in seria considerazione l’aggiornamento dei propri telefoni. Con la scadenza di supporto, i modelli interessati non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità, il che rappresenta un cambio significativo nel panorama dei dispositivi dell’azienda.

I modelli colpiti dalla fine del supporto

A partire da aprile 2025, vari smartphone di Xiaomi saranno dichiarati End-of-Life . Tra i modelli più noti che subiranno questa transizione si trovano:

POCO F4 GT

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Questi dispositivi, che hanno conquistato un’ampia base di utenti al loro lancio, si apprestano a terminare il loro ciclo di supporto. Prima di raggiungere questa importante fase, alcuni di essi beneficeranno di un aggiornamento finale che porterà importanti novità.

Il POCO F4 GT e il Redmi K50 Gaming, entrambi progettati per appassionati di gaming, riceveranno l’aggiornamento finale a HyperOS 2, basato su Android 14. Le versioni specifiche degli aggiornamenti sono:

POCO F4 GT : OS2.0.1.0.ULJEUXM

: Redmi K50 Gaming: OS2.0.2.0.ULJCNXM

Gli altri modelli, invece, non saranno aggiornati alla nuova versione e si fermeranno alle attuali:

Redmi 10A : terminerà con MIUI 12.5 .

: terminerà con . Redmi Note 11S 5G : chiuderà il ciclo con HyperOS 1 , basato su Android 13 .

: chiuderà il ciclo con , basato su . Redmi Note 11 Pro+ 5G : riceverà come ultima versione HyperOS 1 , anch’esso basato su Android 13 .

: riceverà come ultima versione , anch’esso basato su . Xiaomi 11i e Xiaomi 11i HyperCharge: termineranno con HyperOS 1, basato sempre su Android 13.

Implicazioni per gli utenti

Raggiungere lo stato EOL non implica che i dispositivi smettano di funzionare immediatamente; tuttavia, ci sono aspetti cruciali da considerare. Una volta che uno smartphone entra in questa fase, non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, rendendolo potenzialmente esposto a vulnerabilità e attacchi. Allo stesso modo, gli utenti non avranno accesso a nuove funzionalità rilasciate da Android o HyperOS, il che potrebbe comportare una difficoltà nell’utilizzo di applicazioni sviluppate per versioni più recenti del sistema operativo.

Per chi utilizza uno di questi dispositivi, la situazione potrebbe suggerire una valutazione attenta delle opzioni di aggiornamento. Le nuove offerte di Xiaomi del 2025 presentano alternative valide, con tempistiche di supporto software più estese e promettenti.

Per facilitare l’aggiornamento, Xiaomi ha reso disponibile un applicativo denominato HyperOS Downloader, progettato per aiutare gli utenti a verificare se il proprio smartphone è idoneo per l’aggiornamento a HyperOS 2.0. Questo strumento si propone di assistere i possessori nel pianificare le prossime azioni riguardo al proprio smartphone, rendendo più chiara la direzione da prendere.

La scelta di Xiaomi di interrompere ufficialmente il supporto per determinati modelli evidenzia quanto sia cruciale riflettere sul ciclo di vita del software al momento dell’acquisto di un nuovo dispositivo. Anche se i telefoni continueranno a funzionare come al solito, l’assenza di aggiornamenti di sicurezza può rappresentare un rischio elevato per la protezione dei dati personali. Gli utenti sono dunque chiamati a riflettere attentamente sulle proprie necessità e decidere se è il caso di effettuare un upgrade per mantenere la sicurezza e l’affidabilità delle proprie applicazioni.