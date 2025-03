Xiaomi 15: un flagship di alta gamma presentato al mwc 2025

Xiaomi ha ufficializzato il lancio del suo nuovo top di gamma, lo Xiaomi 15 Ultra, durante il Mobile World Congress in Spagna il 2 marzo 2025. Questo smartphone, che ha fatto il suo debutto domestico in Cina qualche giorno prima, il 27 febbraio, si colloca tra i migliori dispositivi Android disponibili sul mercato. Sebbene le novità rispetto al suo predecessore, il Xiaomi 14 Ultra, siano incrementali, il dispositivo è pronto a stupire gli appassionati grazie a una serie di caratteristiche tecniche di prim'ordine.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Sotto il cofano, lo Xiaomi 15 Ultra è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X. Gli utenti possono anche scegliere tra diverse opzioni di archiviazione, fino a 1 TB di memoria UFS 4.0, garantendo così una performance fluida e rapida. La batteria da 5.410 mAh offre supporto per la ricarica rapida a 90W attraverso cavo e 80W in modalità wireless. Sebbene questa capienza di batteria possa apparire eccezionale, resta inferiore rispetto ai 6.000 mAh del modello esclusivo per la Cina, una differenza che potrebbe fare la differenza per gli utenti più esigenti.

Display e design

Il nuovo smartphone sfoggia un display AMOLED da 6.73 pollici con una risoluzione WQHD+ di 3200 x 1440 e una densità di pixel di 522 PPI. Xiaomi ha annunciato che il dispositivo raggiunge una luminosità massima di 3200 nits, rendendolo particolarmente adatto per l'uso all’aperto, anche in condizioni di luce intensa. Il design è elegante, disponibile in tre colorazioni: Nero, Bianco e Cromo Argento, attirando l'attenzione non solo degli appassionati di tecnologia, ma anche di chi cerca un’estetica raffinata. Il sensore per le impronte digitali, di tipo ultrasonico, rappresenta un altro passo avanti rispetto ai modelli precedenti, garantendo un'accessibilità rapida e sicura al dispositivo.

Un sistema fotografico all'avanguardia

Lo Xiaomi 15 Ultra si distingue per il suo sistema fotografico versatile. Presidia il comparto un sensore principale da 50 MP con un obiettivo Leica da 23 mm e un'apertura di f/1.63. A completare il set ci sono anche ulteriori teleobiettivi con lunghezze focali che spaziano da 14 mm a 200 mm, tra cui un obiettivo da 70 mm perfetto per i ritratti e un periscopio da 100 mm per scatti a distanza. Questa straordinaria attenzione alla fotografia rappresenta un punto di forza non indifferente per il brand, che ha già previsto un kit fotografico come accessorio, offrendo comandi aggiuntivi, una batteria integrata nel grip della fotocamera e un adattatore per filtro da 67 mm.

Disponibilità e limiti sul mercato globale

Nonostante il debutto globale, è importante sottolineare che lo Xiaomi 15 Ultra non sarà disponibile negli Stati Uniti, seguendo la scia dei modelli precedenti. Questo potrebbe deludere gli appassionati del brand negli States, ma il dispositivo promette di conquistare il mercato europeo e asiatico con le sue caratteristiche innovative. Con l'accento posto sulla qualità della fotocamera e sulle specifiche tecniche elevate, Xiaomi si posiziona strategicamente per competere con altri importanti marchi nel panorama degli smartphone high-end.

Il Xiaomi 15 Ultra è, senza ombra di dubbio, un dispositivo che offre un insieme notevole di funzionalità e specifiche, rendendolo un contendente di primo piano nel segmento degli smartphone top di gamma del 2025.