Xiaomi 15 Ultra: un aggiornamento potente e sorprendente per il 2025

Xiaomi ha svelato il suo nuovo flagship, il 15 Ultra, dotato di straordinarie migliorie che promettono di elevare l’esperienza fotografica e l’usabilità quotidiana. Con una fotocamera teleobiettivo da 200 MP e una batteria di 5410 mAh, il dispositivo si presenta come uno dei più promettenti del 2025, capace di competere con i modelli di alta gamma dei principali brand.

Potente fotocamera e prestazioni straordinarie

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra si distingue per l’eccezionale dotazione fotografica. La principale fotocamera da 1 pollice è affiancata da un teleobiettivo da ben 200 MP, in grado di scattare immagini sorprendenti e dettagliate. Questa nuova ottica consente di ottenere scatti nitidi anche a 4x di zoom, migliorando notevolmente le fotografie in modalità ritratto rispetto al modello precedente.

Sebbene il 15 Ultra rappresenti un significativo passo avanti in termini di qualità fotografica, alcuni problemi noti dal modello 14 Ultra persisteranno. Tra questi, si segnalano discrepanze nelle immagini HDR che possono talvolta compromettere la qualità complessiva. Xiaomi ha già lavorato su aggiornamenti software per migliorare tali problematiche e si prevede che seguirà la stessa strategia con il 15 Ultra.

Design raffinato e funzionalità migliorate

Il design del 15 Ultra riflette una crescente attenzione ai dettagli. Sebbene il design possa sembrare simile al modello precedente, le linee eleganti e le curve morbide offrono un'esperienza d'uso confortevole. La scocca è costruita in alluminio, che si fonde armoniosamente con il retro in vetro. Con uno spessore di 9,4 mm, il dispositivo è più spesso della media dei concorrenti, ma la sua forma è progettata per facilitarne la presa.

Inoltre, il 15 Ultra è dotato di un’ottima protezione da polvere e acqua , rendendolo adatto a vari contesti d’uso. I pulsanti del volume e di accensione sono ben posizionati, garantendo un facile accesso anche con una sola mano. La resistenza e la cura nei materiali lungo tutto il design si traducono in un dispositivo robusto e piacevole da utilizzare.

Display brillante e interattivo

Il display del Xiaomi 15 Ultra misura 6,73 pollici e utilizza tecnologia AMOLED, offrendo colori vivaci e una nitidezza sorprendente. Con una luminosità massima di 3200 nits, gli utenti possono facilmente visualizzare lo schermo anche sotto una luce solare diretta. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce un'esperienza fluida durante l’interazione con le app e nei giochi.

Questa versione migliora anche l'uso dell’HDR, assicurando che i contenuti siano visualizzati con saturazione adeguata e un contrasto eccezionale. Inoltre, il dispositivo è in grado di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alla luce ambientale, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.

Hardware e durata della batteria

Sotto il cofano del 15 Ultra si trova il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16 GB di RAM e opzioni di memorizzazione da 512 GB o 1 TB. Gli utenti possono aspettarsi prestazioni eccezionali nella gestione di app e giochi ad alta richiesta. Tuttavia, i test hanno rivelato problemi di surriscaldamento durante utilizzi intensivi, come il gaming, un aspetto che Xiaomi dovrà rivedere attraverso aggiornamenti software.

La batteria da 5410 mAh offre un’ottima durata, superando facilmente la giornata di utilizzo con un carico pesante e supporta la ricarica veloce da 90W. Nonostante il tempo di ricarica sia nella media, l’inclusione di una batteria al silicio-carburo migliora la densità e la longevità.

Conclusioni e prezzo di lancio

Il Xiaomi 15 Ultra è stato presentato il 27 febbraio in Cina e il suo lancio globale avverrà il 2 marzo durante il Mobile World Congress. Sarà disponibile in vari mercati, tra cui India e Regno Unito, in due varianti di archiviazione: 16 GB/512 GB a €1499 e 16 GB/1 TB a un prezzo ancora da definire.

Con prestazioni eccellenti nella fotografia, un design curato e una batteria affidabile, il 15 Ultra si posiziona come uno dei telefoni top del 2025, pronto a sfidare i migliori modelli sul mercato.