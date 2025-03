Xiaomi 15 Ultra: Debutto globale con dettagli unici rispetto al modello cinese

Xiaomi continua la sua espansione internazionale con il lancio del nuovo Xiaomi 15 Ultra, presentato pochi giorni fa in Cina. Questa versione globale presenta alcune differenze significative rispetto al modello cinese, rendendo il dispositivo ancora più interessante per i consumatori di tutto il mondo. Analizziamo nel dettaglio le novità e le caratteristiche che distinguono questa nuova proposta tecnologica.

Batterie e ricarica: differenze importanti

Tra le prime differenze evidenti fra il modello globale e la sua controparte cinese c'è la capacità della batteria. Mentre il modello cinese è dotato di una potente batteria da 6.000mAh, la versione globale presenta una batteria leggermente più piccola da 5.410mAh. Nonostante ciò, il caricabatterie supporta una ricarica rapida a 90W via cavo e a 80W in modalità wireless, assicurando prestazioni elevate e tempi di ricarica ridotti. I consumatori possono quindi aspettarsi una buona durata della batteria anche con questa leggera riduzione della capacità.

In aggiunta, le scelte cromatiche rappresentano un’altra area di diversificazione. Mentre in Cina gli utenti possono optare per una speciale edizione Pine Green, in Europa saranno disponibili le classiche colorazioni Bianco, Nero e una versione esclusiva Silver Chrome. Ciò significa che gli appassionati europei dovranno rinunciare a questo particolare verde, ma ottengono comunque opzioni eleganti e sofisticate.

Design e display: materiali e tecnologia all’avanguardia

Il design del Xiaomi 15 Ultra è studiato per colpire. Il corpo del telefono è realizzato in alluminio, mentre il pannello frontale è protetto dal vetro Xiaomi Shield Glass 2.0, resistente fino a 16 volte di più rispetto ai vetri tradizionali in caso di caduta. La parte posteriore dello smartphone presenta un’innovativa fibra di vetro, con il modello nero che sfoggia una finitura testurizzata, mentre quello bianco presenta una delicata incisione circolare.

Per quanto riguarda lo schermo, il dispositivo è dotato di un’ammirevole unità AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 3200x1440 pixel. Questa tecnologia consente di raggiungere una luminosità massima di 3.200 nits, rendendo l’esperienza visiva straordinaria, sia in ambienti chiari che in quelli bui. Inoltre, il display ha un’ampia gamma di frequenze di aggiornamento, da 1 a 120 Hz, migliorando l'esperienza utente durante la navigazione e il gaming.

Fotocamere e prestazioni fotografiche: evoluzione nella qualità

Il comparto fotografico del Xiaomi 15 Ultra è altrettanto impressionante. La fotocamera principale rimane ancorata a un sensore LYT-900 da 50MP di tipo 1 pollice, ma con un’ottica fissa a f/1.63, a differenza della precedente possibilità di apertura variabile. Questo cambiamento potrebbe rivelarsi vantaggioso per ottenere scatti più omogenei e consistenti in diverse condizioni di illuminazione.

Inoltre, il sistema di zoom è stato potenziato con due camere: una camera zoom da 70mm f/1.8 con sensore Sony IMX858 e una teleobiettivo da 100mm f/2.6 equipaggiata con un sensore Samsung HP9 da 200MP. Questo fa del Xiaomi 15 Ultra un dispositivo versatile per i fotografi, in grado di gestire una vasta gamma di situazioni.

Per gli amanti dei selfie, il telefono offre anche una camera frontale da 32MP con ottica f/2.0, con un angolo di visione di 21mm, perfetta per catturare ritratti e immagini di gruppo.

Xiaomi 15: una nuova era per l’intera gamma

A fianco dell’Ultra, anche il modello standard Xiaomi 15 si appresta a debuttare a livello globale, presentando anch’esso delle modifiche rispetto alla variante cinese. Con una batteria da 5.240mAh, rispetto ai 5.400mAh del modello cinese, il Mi 15 offre prestazioni bilanciate senza compromettere la durata.

Dotato di un pannello AMOLED LTPO da 6,36 pollici con risoluzione 1200x2670 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, anche qui emerge la robustezza del “vetro infrangibile” che caratterizza la gamma Xiaomi. Entrambi i modelli montano il potente processore Snapdragon 8 Elite abbinato a 16GB di RAM, assicurando fluidità ed efficienza nelle prestazioni.

Per quanto riguarda il sistema fotografico, il Xiaomi 15 presenta un’unità principale da 50MP con ottica f/1.6, un obiettivo da 60mm f/2.0 per lo zoom e una fotocamera ultrawide da 14mm f/2.2, a garanzia di scatti versatili e di alta qualità. La camera selfie è identica a quella dell’Ultra, offrendo così un’ottima soluzione per chi ama immortalare momenti.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i nuovi modelli, Xiaomi 15 e 15 Ultra, si posizionano con prezzi simili rispetto ai loro predecessori. Il Xiaomi 15 parte da 1.000 euro per la configurazione 12/256GB nelle colorazioni Bianco, Nero e Verde Menta, mentre il 15 Ultra, nella variante 16/512GB, ha un prezzo di partenza di 1.500 euro. Entrambe le versioni saranno disponibili all’acquisto a partire dal 4 marzo. Con questo nuovo lancio, Xiaomi punta a mantenere la sua posizione di rilievo nel mercato globalizzato della tecnologia mobile, attirando gli utenti con specifiche e design accattivanti.