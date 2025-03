Xiaomi 15 Ultra: analisi approfondita di uno smartphone premium senza compromessi

Il Xiaomi 15 Ultra si presenta come uno smartphone di punta del mercato, con un design accattivante, specifiche tecniche elevate e un comparto fotografico di altissimo livello. Questo dispositivo non solo attira con le sue prestazioni, ma si pone anche come oggetto di desiderio per gli appassionati di tecnologia e fotografia. Scopriamo nei dettagli tutte le sue caratteristiche e come si confronta con la concorrenza.

La confezione e il contenuto

Pur essendo di dimensioni generose, la confezione dell'Xiaomi 15 Ultra non include un caricabatterie, seguendo le attuali regolamentazioni del settore. All'apertura della scatola troviamo un cavo USB-C e una cover in silicone trasparente, un'accessorio utile anche se non particolarmente raffinato. Gli utenti, però, possono approfittare di una promozione di lancio che include il Photography Kit Legend Edition, un'aggiunta molto interessante per i fotografi amatoriali. Questo tipo di offerta dimostra la volontà di Xiaomi di attrarre acquirenti con bundle vantaggiosi.

Design e ergonomia

Xiaomi 15 Ultra si distingue con un design imponente. La versione provata, bi-colore, presenta una elegante banda in metallo argentato e un retro in eco pelle nera, richiamando esteticamente le fotocamere vintage. Il logo di Leica sul retro aggiunge un tocco di classe al dispositivo. Tuttavia, il grande modulo fotografico circolare e le dimensioni complessive possono risultare ingombranti, anche se il peso di 226 grammi è ben distribuito. La finitura premium si traduce in dettagli curati, come una ghiera zigrinata attorno alle lenti, e soddisfa le attese in termini di robustezza e impermeabilità, grazie allo standard IP68.

Prestazioni straordinarie

Sotto il cofano, l'Xiaomi 15 Ultra monta un processore Snapdragon 8 Elite octa core a 3 nanometri, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5X e opzioni di memoria interna che spaziano dai 512 GB fino a 1 TB in tecnologia UFS 4.1. Anche se non è prevista l'espansione della memoria, le capacità di archiviazione sono più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. La connettività è all'avanguardia con Wi-Fi 7 e il nuovissimo Bluetooth 6.0. Il lettore di impronte digitali ultrasonico integrato nel display offre una user experience fluida e immediata. Le prestazioni generali sono eccezionali: il dispositivo gestisce i carichi di lavoro intensivi senza particolari problemi di surriscaldamento.

Un comparto fotografico di livello superiore

Il Xiaomi 15 Ultra non lascia dubbi quando si tratta di fotografia. Dispone di un'impressionante configurazione di quattro fotocamere principali, con un sensore primario da 1" e 50 megapixel. Le altre lenti includono una zoom da 50 megapixel a 3x e una con risoluzione di 200 megapixel a 4,3x, con una grandangolare da 50 megapixel. La collaborazione con Leica si riflette nella qualità delle immagini, e le prestazioni sono ottime in varie condizioni di luce. Sebbene possano manifestarsi occasionali problemi di micromosso, la qualità d'immagine globale rimane soddisfacente. La capacità di realizzare video in 4K a 60 fps, con opzioni di stabilizzazione, completa l'esperienza visiva, rendendo questo smartphone un vero strumento da professionista.

Display di qualità superiore

Il display dell'Xiaomi 15 Ultra è un panorama visivo da 6,73 pollici, con tecnologia LTPO OLED in grado di variare la frequenza di aggiornamento tra 1 e 120 Hz. Con risoluzione di 1440 x 3200 pixel e una luminosità massima di 3200 nit, il pannello offre un’esperienza visiva vivida e dettagliata. La superficie frontale occupata al 94% e la curvatura del vetro conferiscono al dispositivo un aspetto moderno. Anche se i DISPLAY CURVI possono non incontrare il favore di tutti, coloro che ricercano un'esperienza immersiva non rimarranno delusi.

Software e interfaccia

Questo modello è equipaggiato con HyperOS 2.0.2, basata su Android 15. Sebbene sia previsto che l'azienda offrirà aggiornamenti fino a Android 19 e cinque anni di patch di sicurezza, altre marche offrono anche supporto più lungo. Le funzionalità più apprezzate rimangono, inclusa la modalità a una mano e varie opzioni di personalizzazione. Alcuni strumenti innovativi di AI, come l'aiuto alla scrittura e la trascrizione audio, sono incluse, sebbene l'usabilità di alcune funzioni possa essere migliorata per offrire un'interfaccia più intuitiva.

Autonomia e ricarica

Contrariamente al modello cinese, l'Xiaomi 15 Ultra in versione europea è dotato di una batteria da 5.410 mAh, una scelta che, sebbene soddisfacente, non è all'avanguardia. In situazioni di utilizzo intenso, può richiedere un’integrazione di carica per completare la giornata. Tuttavia, con un uso moderato, garantisce una buona durata. La ricarica è veloce, con 90W di potenza per quella cablata, e 80W per la ricarica wireless, assicurando tempi di attesa minimi.

Prezzo e considerazioni finali

Il prezzo di partenza è di 1.499€, salendo a 1.699€ per il modello da 1TB. Queste cifre sono elevate ma in linea con l'offerta del mercato per smartphone simili. Tuttavia, il pacchetto di lancio risulta particolarmente allettante, offrendo il Photography Kit Legend Edition insieme a uno smartwatch e sconti per la restituzione di vecchi dispositivi.

L'Xiaomi 15 Ultra si afferma come scelta privilegiata, offrendo prestazioni e funzionalità che lo pongono in prima linea nel panorama degli smartphone premium.