Xiaomi 14, ormai ci siamo: lancio entro ottobre, tutti i dettagli

All’inizio di questo mese sono circolate diverse indiscrezioni sulla prossima serie Xiaomi 14 e sul lancio previsto per ottobre. Non si tratta più di una semplice voce, dato che il colosso di Pechino ha confermato sulla piattaforma social cinese Weibo che la serie Xiaomi 14 verrà presentata ufficialmente entro la fine di questo mese.

Xiaomi ha confermato inoltre la collaborazione con Leica per le fotocamere dei nuovi smartphone. Nel 2022 Xiaomi ha collaborato con Leica per migliorare l’esperienza fotografica sui suoi top di gamma. Smartphone come Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra e la serie T vantano tutti fotocamere ottimizzate per Leica: anche i prossimi Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro potranno godere di questa collaborazione.

Secondo il post di Weibo, Xiaomi e Leica stanno introducendo una soluzione di sistema ottico di prossima generazione, capace di combinare l’obiettivo Leica Summilux di prim’ordine nel campo dell’imaging mobile con un nuovo sensore di immagine professionale ad alta dinamica per l’ottica mobile. Questo impressionante sistema ottico debutterà proprio nella serie Xiaomi 14.

La data di lancio non è stata ancora confermata, ma dalle voci che circolano dovrebbe essere il 27 ottobre. La prossima settimana dovremmo saperne di più. In termini di prestazioni, i telefoni della serie Xiaomi 14 saranno alimentati con il prossimo processore di Qualcomm, vale a dire il chip Snapdragon 8 Gen 3. I rumors rivelano che anche che il design dovrebbe discostarsi da quello dei suoi predecessori: Xiaomi 14 Pro potrebbe sfoggiare un telaio in titanio.