Xiaomi 13 ufficiali l'11 dicembre: cosa sappiamo sulla nuova serie

La scorsa settimana Xiaomi ha condiviso sulla nota piattaforma social Weibo che l'evento di lancio di Xiaomi 13 sarebbe stato riprogrammato. I fan non sono rimasti troppo spiazzati da questo annuncio: di recente, infatti, è venuto a mancare l'ex presidente cinese Jiang Zemin e la consuetudine nella tradizione cinese è di fermarsi per onorare il lutto.

Sebbene non sia ancora giunta l'ufficialità, né tramite un messaggio sul sito Web dell'azienda né tramite un post dall'account Weibo, pare proprio che il nuovo evento sia stato fissato per l'11 dicembre 2022 alle 19:00 (ora locale in Cina, le 12 in Italia).

Ma da dove sono arrivate queste informazioni? Tutto merito degli utenti di Weibo, che hanno iniziato a condividere screenshot dall'app Mi Store, il negozio di tecnologia online di Xiaomi. In questi screenshot si vede un banner con il teaser per l'evento di lancio della serie 13, insieme alla nuova data e all'ora esatta dell'evento.

Cosa verrà svelato durante l'evento di lancio di Xiaomi 13? Oltre ai nuovi telefoni, molto attesi dai fan di Xiaomi (e non solo), il gigante di Pechino dovrebbe presentare ufficialmente anche l'ultima versione della sua interfaccia utente, MIUI 14. Inoltre, l'occasione potrebbe essere ideale per mostrare al mondo il nuovo smartwatch top di gamma, un paio di auricolari a basso costo e un prodotto nuovo di zecca, vale a dire un mini PC desktop.

Naturalmente il piatto forte dell'evento resta la serie Xiaomi 13. In queste ultime settimane sono trapelate online diverse caratteristiche dei nuovi telefoni. Spicca soprattutto la presenza del nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che riuscirà a garantire un livello prestazionale semplicemente eccezionale.

Ma la nuova serie di telefoni avrà anche molto altro, a cominciare dal supporto per ricarica rapida cablata fino a 100 W e wireless fino a 50 W, passando poi per il display AMOLED LTPO, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, fino ad arrivare al sensore Sony IMX989 da 1 pollice, che ha debuttato sullo Xiaomi 12S ultra e che è in grado di assicurare un contrasto e una vivacità molto migliorati rispetto al predecessore.

Xiaomi sembra aver lavorato molto bene anche in termini di memoria, dato che i telefoni Xiaomi 13 avranno varianti con 8 GB e 12 GB di RAM e opzioni di archiviazione che vanno da 128 a 256 GB per il modello Vanilla e fino a 512 GB per il modello Pro.

Xiaomi 13, tutti gli altri prodotti che vedremo nell'evento

Xiaomi Watch S2 è il sequel della linea di smartwatch S, che offre tantissime modalità di allenamento e una durata della batteria molto soddisfacente: in questo caso l'azienda cinese ha voluto realizzare anche un telaio di altissima qualità, costruito in acciaio inossidabile e protetto da vetro zaffiro.

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha fatto sapere che il dispositivo arriverà in due varianti, ovvero una da 42 mm e l'altra da 46 mm. Entrambi i modelli arriveranno in nero: il più piccolo sarà disponibile anche in oro, mentre il più grande avrà anche una colorazione argento.

Venendo invece agli auricolari, le Buds 4 sembrano essere intese come un'alternativa economica delle Buds 4 Pro, lanciate sul mercato la scorsa estate. Sebbene non fornissero funzionalità straordinarie, queste cuffie possono contare su un solido set di funzionalità, tra cui la cancellazione attiva del rumore e la ricarica rapida wireless.

Infine, l'evento di Xiaomi dovrebbe rappresentare la vetrina ideale per la presentazione del primo PC desktop del colosso di Pechino, noto come Mini Host. Questo dispositivo viene descritto come un potente strumento di produttività, caratterizzato da un design molto compatto. Data la lunga storia di Xiaomi come produttore di laptop, gli utenti attendono di vedere come questa esperienza si traduce in un Mini PC.