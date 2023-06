Xiaomi 13 scontatissimo su Amazon: risparmi 220 euro!

Xiaomi è senza dubbio tra le aziende che riescono a proporre i migliori telefoni di fascia media, garantendo specifiche tecniche molto interessanti a prezzi tutto sommato contenuti. Tuttavia, il colosso di Pechino sa lavorare molto bene anche quando si tratta di realizzare un top di gamma a tutti gli effetti. E’ il caso di Xiaomi 13, ufficializzato all’inizio di quest’anno e già diventato uno dei telefoni più richiesti sul mercato.

Lo smartphone, che mette a disposizione un ottimo mix tra performance di alto livello e compattezza, viene proposto proprio in questi giorni su Amazon con un’offerta a cui è davvero difficile dire di no. Il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è infatti in vendita a 979 euro, ben 220 euro in meno rispetto al prezzo di partenza da 1.199 euro.

Lo sconto del 18% è da cogliere al volo, dato che Xiaomi 13 propone una scheda tecnica davvero di grande impatto. Basti pensare all’eccellente processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che assicura prestazioni super, ma anche al display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Sul retro del dispositivo troviamo tre fotocamere, dove spicca il sensore principale da 50 MP. Le altre due fotocamere sono da 10 e da 12 MP. Sul davanti, invece, Xiaomi ha posizionato una fotocamera da 32 MP. Infine, il nuovo smartphone del gigante cinese dispone di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo scelto per questo telefono è Android 13, con personalizzazione MIUI.