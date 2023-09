Xiaomi 13 Lite scontato su Amazon: il prezzo è super

Ormai la fama di Xiaomi ha raggiunto da tempo anche i mercati europei e sono davvero moltissimi gli utenti che scelgono i prodotti del colosso di Pechino. L’azienda cinese riesce a proporre sempre dispositivi dotati di ottime specifiche tecniche a un prezzo davvero irrinunciabile. Uno dei telefoni più apprezzati dai fan del gigante asiatico è senza dubbio Xiaomi 13 Lite, un telefono di fascia media che riesce a garantire prestazioni davvero molto importanti.

La buona notizia di queste ultime ore è che lo smartphone presentato all’inizio di quest’anno da Xiaomi è in vendita su Amazon a un prezzo più basso. Tutto merito dello sconto del 5% che consente di acquistare Xiaomi 13 Lite a meno di 400 euro. Il dispositivo, infatti, è in vendita a 393,85 euro, spese di spedizione incluse.

Come mai Xiaomi 13 Lite è così apprezzato dai fan di Xiaomi (e non solo)? Basta dare uno sguardo alla scheda tecnica per rendersi conto delle potenzialità di questo prodotto. Il device può infatti contare su un display AMOLED da 6,55 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e supporto HDR10+. Il processore che alimenta Xiaomi 13 Lite è Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, un chip che garantisce prestazioni di ottimo livello.

Anche sul piano fotografico Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro con questo telefono. Sul retro di Xiaomi 13 Lite sono infatti posizionate tre fotocamere – tra cui il sensore da 48 MP – che garantiscono scatti di grande qualità. Infine, la batteria da 4.500 mAh di Xiaomi 13 Lite assicura un giorno intero di utilizzo con una sola carica. Per farla breve, Xiaomi 13 Lite – proposto in questo caso nella variante di colore nera – è un telefono davvero molto interessante: l’offerta è di quelle da non lasciarsi scappare.