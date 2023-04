Xiaomi 13 in offerta su Amazon: lo sconto è molto interessante

Buone notizie per i tantissimi appassionati di Xiaomi. Da qualche ora, infatti, su Amazon è comparsa un’offerta davvero accattivante che riguarda uno dei telefoni dell’azienda cinese maggiormente apprezzati dagli utenti. Stiamo parlando di Xiaomi 13, lanciato dal colosso di Pechino lo scorso febbraio: il dispositivo, che ha ottenuto subito un grande consenso, viene infatti venduto sul sito del colosso dell’e-commerce ad un prezzo irrinunciabile.

Invece degli 889,50 euro del prezzo di partenza, Xiaomi 13 viene infatti proposto a 836,62 euro: lo sconto è ‘solo’ del 6%, ma sufficiente per catalizzare l’attenzione di tutti coloro che vogliono spendere qualcosa in meno per portarsi a casa l’eccellente smartphone di Xiaomi. Il modello in questione è quello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, nella variante di colore nera.

Xiaomi 13 è caratterizzato da un display AMOLED E6 da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, supporto HDR10 e HDR10+ e una protezione Corning Gorilla Glass Victus. Lo smartphone è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con una GPU Adreno 740. Sul retro Xiaomi ha posizionato tre fotocamere, realizzate grazie alla collaborazione con Leica: il sensore principale da 50 MP è affiancato all’ultra-grandangolare da 12 MP e al sensore tele da 10 MP. Sul davanti, invece, la fotocamera anteriore è da 32 MP.

Il prodotto può inoltre contare sulla certificazione IP68, che assicura la resistenza ad acqua e polvere, e sulla batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W, wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W.