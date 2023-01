Xiaomi 12X, super sconto su Amazon: si risparmiano più di 200 euro

Quando si decide di acquistare un nuovo smartphone si va sempre alla ricerca di un prodotto che possa assicurare una serie di importanti caratteristiche e funzionalità. Ad esempio, c'è bisogno di un processore che possa offrire un notevole livello prestazionale ma anche una batteria che permetta di utilizzare il telefono senza problemi per tutta la giornata e possibilmente anche oltre. Inoltre, in molti vorrebbero acquistare uno smartphone che scatti fotografie di grande qualità, magari anche nelle ore notturne.

Per farla breve, gli utenti vanno alla ricerca di un telefono che abbia tutte queste peculiarità ma al tempo stesso che non rappresenti un salasso per le proprie tasche. Ecco perché l'ultima offerta proposta da Amazon non può che attirare le attenzioni della clientela.

Proprio in queste ore, infatti, sul sito del colosso dell'e-commerce viene proposto Xiaomi 12X ad un prezzo fortemente scontato. Stiamo parlando di un vero e proprio top di gamma, con specifiche tecniche davvero interessanti, che viene messo in vendita su Amazon al prezzo di 479 euro invece dei 699 euro del prezzo di listino: lo sconto del 31% è davvero irrinunciabile, tenendo conto delle potenzialità del device.

Il telefono si presenta infatti con un display da 6,28 pollici e una risoluzione di 2400×1080 pixel, assieme ad una fotocamera da 50 MP che consente di scattare foto davvero di altissima qualità e di registrare video in 8K. Sul retro troviamo anche un secondo sensore da 13 MP e una terza fotocamera da 5 MP, mentre sul davanti la fotocamera è da 32 MP.

Molto sottile (lo spessore è di soli 8.2 mm) e pratico, Xiaomi 12X è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 870, abbinato ad una GPU Adreno 650, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.. La batteria da 4.500 mAh dovrebbe riuscire a garantire un utilizzo per tutto l'arco della giornata.

Con lo sconto proposto da Amazon è possibile acquistare Xiaomi 12X risparmiando oltre 200 euro.