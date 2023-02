Xiaomi 12T Pro scende sotto i 600 euro su Amazon: offerta super

Gli smartphone Xiaomi sono molto ricercati perché riescono sempre a garantire prestazioni molto elevate e funzionalità di alto livello ad un prezzo molto accessibile. Non a caso il colosso cinese è uno dei dominatori della fascia media, anche se i fan vanno anche alla ricerca dei top di gamma, come ad esempio Xiaomi 12T Pro.

La bella notizia di queste ultime ore è che proprio Xiaomi 12T Pro è in offerta su Amazon, dove viene proposto ad un prezzo davvero irrinunciabile. Il modello in questione è quello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con supporto 5G e Android 12 come sistema operativo.

Sul sito del gigante dell'e-commerce il prodotto di Xiaomi viene messo in vendita a 594 euro, ben 105 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Per la prima volta, quindi, Xiaomi 12T Pro viene proposto ad un prezzo sotto i 600 euro ed è per questo che l'offerta sta attirando così tanti utenti.

D'altronde stiamo parlando di uno smartphone dalle caratteristiche tecniche davvero importanti. Il processore che alimenta questo dispositivo è un chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm, abbinato ad una GPU Adreno 730 e alle capacità di memoria citate in precedenza. Il display è un AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1220 x 2712 pixel, densità da 446 ppi, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una protezione Gorilla Glass 5.

Sul retro di Xiaomi 12T Pro sono presenti tre fotocamere, con un sensore principale da 200 MP (che consente anche di registrare video in 8K, ndr), un secondo sensore da 8 MP e un terzo sensore da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 20 MP.

La batteria che equipaggia questo importante smartphone di Xiaomi è da 5.000 mAh, pertanto l'autonomia è uno degli aspetti più interessanti di questo telefono.