Xiaomi 12T e 12T Pro sono in arrivo: tutte le specifiche (e i prezzi)

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma sempre più rumors indicano che Xiaomi rilascerà i suoi ultimi smartphone di fascia alta – Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro – entro questo mese. Grazie al sito WinFuture è possibile dare uno sguardo approfondito ad entrambi i telefoni e avere quindi un quadro chiaro sulle specifiche tecniche dei due prodotti.

I due smartphone hanno molte cose in comune, a cominciare dal sensore selfie sul davanti e dalla configurazione a tripla fotocamera sul retro.

Secondo il report di WinFuture, Xiaomi 12T sarà dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Molto probabilmente il telefono sarà alimentato con un chip MediaTek Dimensity 8100, un processore di fascia alta che riesce a garantire prestazioni simili ad uno dei migliori SoC in circolazione, Snapdragon 8 Gen 1, che alimenta top di gamma come Samsung Galaxy S22 e OnePlus 10 Pro.

Il Dimensity 8100 ha ottenuto risultati multi-core e single-core rispettivamente di 3801 e 924 nei test GeekBench, mentre il chipset Snapdragon 8 Gen 1 ha raggiunto un punteggio multi-core di 3810 e un punteggio single-core di 1200.

Xiaomi 12T potrebbe essere dotato di una batteria da 5000 mAh con un enorme supporto di ricarica rapida da 120 W. Per quanto riguarda la RAM e lo spazio di archiviazione interno, il telefono dovrebbe arrivare sul mercato con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Sempre stando al report di WinFuture, Xiaomi 12T avrà un sensore principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP e uno sparatutto macro da 2 MP. Nella parte anteriore del telefono il gigante di Pechino ha pensato ad una fotocamera selfie da 20 MP. Il sistema operativo sarà Android 12, con personalizzazione MIUI 13. Il prezzo dovrebbe essere di 649 euro.

Anche il modello Pro arriverà con un display AMOLED da 6,67 pollici e la stessa batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Tuttavia, Xiaomi 12T Pro non verrà fornito con un chipset Dimensity, ma con il recentissimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che si trova in telefoni come gli ultimi pieghevoli Samsung, il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4, e il gaming phone di Asus, ROG Phone 6 Pro.

Xiaomi 12T Pro dovrebbe inoltre arrivare con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione; inoltre, invece del sensore da 108 MP il modello Pro avrà sul retro una fotocamera principale da 200 MP. Il prezzo stabilito dall’azienda cinese è 849 euro.

Fonte Phone Arena