Xiaomi 12T, che sconto su Amazon: risparmi tanto

Gli appassionati di smartphone hanno ormai imparato a conoscere i prodotti Xiaomi. Da molti anni l’azienda di Pechino realizza smartphone di grande qualità, proponendoli a prezzi accessibili per le tasche di tutti. Proprio questa peculiarità ha consentito a Xiaomi di espandersi notevolmente anche in Europa e di diventare uno dei brand più ricercati nel settore dei telefoni.

Tra i tanti telefoni di Xiaomi che hanno riscosso un certo consenso tra gli utenti c’è sicuramente Xiaomi 12T, che è stato lanciato alla fine dello scorso anno dalla società cinese. Si tratta di un telefono di fascia media dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti, venduto ad un prezzo ragionevole. Proprio in queste ore Xiaomi 12T è interessato da un importante sconto.

Sul sito di Amazon è comparso questo telefono di Xiaomi in vendita con uno sconto del 10%. Invece di 455 euro, infatti, gli utenti spenderanno 409,70 euro per assicurarsi l’ottimo device. Il risparmio di oltre 45 euro sta catalizzando le attenzioni di molti fan di Xiaomi (e non solo), viste anche le ottime specifiche del prodotto.

Il telefono si presenta con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un MediaTek Dimensity 8100 Ultra, capace di garantire prestazioni assolutamente soddisfacenti. Il chip è abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul retro troviamo tre fotocamere, con un sensore principale da 108 MP. La batteria che equipaggia Xiaomi 12T è da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120W. Infine, il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione MIUI.