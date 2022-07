Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra ufficiali: tutti e tre con le fotocamere Leica

Xiaomi e Leica hanno annunciato una partnership all’inizio di quest’anno, seguendo la strada tracciata da OnePlus e Hasselblad e poi anche da Vivo e Zeiss. La società cinese ha annunciato alla fine del mese scorso che la serie Xiaomi 12S, caratterizzata da tre telefoni, sarebbe stata la prima che avrebbe potuto godere delle fotocamere Leica.

Nelle scorse ore Xiaomi ha lanciato questi dispositivi in ​​Cina: oltre al modello standard Xiaomi 12S, ci sono anche 12S Pro e 12S Ultra. Tutti e tre i telefoni sono dotati di obiettivi Summicron per ridurre l’abbagliamento e migliorare la trasmissione della luce, mettendo a disposizione degli utenti anche profili di imaging Leica.

Quest’ultima caratteristica si rifà alla partnership di Leica con Huawei, offrendo agli utenti due diversi stili fotografici tra cui scegliere, ovvero un profilo “Leica Authentic Look” per foto più naturali e un “Leica Vibrant Look” che si sofferma invece su tonalità più saturate.

Tutti e tre i telefoni sono alimentati con il nuovo processore Snapdragon 8 Plus Gen 1: stando a quanto affermato da Qualcomm, il nuovo chip dovrebbe assicurare un miglioramento dell’efficienza del 30%, con le prestazioni di CPU e GPU migliorate del 10%.

Xiaomi 12S Ultra, il comparto foto è la “chicca”

Il modello Ultra è senza dubbio il miglior prodotto della serie in termini fotografici. La caratteristica principale è un sensore principale IMX989 da 50 MP sviluppato in collaborazione con Sony. Xiaomi 12S Ultra è dotato anche di una fotocamera ultrawide IMX586 da 48 MP (equivalente a 13 mm, con modalità macro) e di una fotocamera periscopica IMX586 da 48 MP (zoom da 120 mm o ~5,2x).

L’azienda aggiunge che il telefono è inoltre equipaggiato con una stabilizzazione HyperOIS per una migliore registrazione video. Sul davanti il dispositivo ha una fotocamera RGBW da 32 MP.

Passando alle altre specifiche, il telefono si presenta con uno schermo OLED QHD + LTPO da 6,73 pollici (Samsung E5, frequenza di aggiornamento da 1 Hz a 120 Hz), una batteria da 4.860 mAh, ricarica cablata da 67 W, ricarica wireless da 50 W e ricariche wireless inverse da 10 W. Tra le altre caratteristiche, spiccano gli altoparlanti stereo, la registrazione Dolby Vision HDR (Xiaomi dice che è la prima volta su un telefono Android, ndr), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e la personalizzazione MIUI 13 basata su Android 12.

Il nuovo telefono Ultra di Xiaomi ha anche un retro in ecopelle che sembra garantisca un’elevata resistenza allo sporco, assieme al grado di protezione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Xiaomi 12S e 12S Pro, tutte le specifiche

Xiaomi 12S e 12S Pro sono disponibili ad un prezzo più conveniente. I due dispositivi condividono una fotocamera principale Sony IMX707 da 50 MP. Il modello Pro ha lo stesso display OLED QHD+ da 6,73 pollici della variante Ultra, ma può contare anche su una batteria da 4.600 mAh, una ricarica cablata da 120 W, ricariche wireless da 50 W e una ricarica wireless inversa da 10 W. Il modello Pro di Xiaomi dispone anche di una fotocamera posteriore ultrawide da 50 MP (campo visivo di 115 gradi) e un teleobiettivo da 50 MP (zoom 2x).

Xiaomi 12S si differenzia dalle varianti Pro e Ultra per un design più compatto. Il display è un OLED FHD+ da 6,28 pollici (120 Hz di refresh rate), con una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 67 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica wireless inversa da 10 W.

Oltre alla fotocamera principale IMX707 da 50 MP, il dispositivo standard è dotato anche di un obiettivo ultrawide da 13 MP (campo visivo di 123 gradi) e un obiettivo telemacro da 5 MP.

Xiaomi 12S, i prezzi dei tre telefoni della serie

La serie Xiaomi 12S viene per ora venduta solo in Cina, ma non è detto che Xiaomi non abbia in mente qualche novità per il prossimo futuro. Inoltre, la partnership con Leica “avrà un impatto a lungo termine” sui mercati internazionali di Xiaomi.

Xiaomi 12S Ultra dovrebbe costare 5.999 yuan (circa 858 euro) per il modello base da 8 GB/256 GB e 6.999 yuan (poco più di 1.000 euro) per l’opzione di fascia alta da 12 GB/512 GB. Xiaomi 12S Pro partirà da 4.699 yuan (715 euro circa) per la variante base da 8GB/128GB, arrivando a 5.899 yuan (al cambio attuale 844 euro) per il modello da 12GB/512GB.

Xiaomi 12S standard avrà un prezzo di partenza di 3.999 yuan (572 euro circa) per il modello da 8GB/128GB, raggiungendo un massimo di 5.199 yuan (744 euro al cambio attuale) per l’opzione di fascia alta da 12GB/512GB.

