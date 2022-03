Xiaomi 12, 12 Pro e 12X sono ufficiali anche in Italia: tutti i prezzi

A distanza di tre mesi dal debutto ufficiale nel mercato cinese, la serie Xiaomi 12 arriva finalmente anche nel mercato italiano. Come noto, siamo di fronte a tre modelli, ovvero Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 X, con miglioramenti dal punto di vista fotografico, batterie più capienti, display AMOLED e processori molto prestanti (Snapdragon 8 Gen 1 sui modelli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro).

Basandosi sulle solide fondamenta messe con la serie Mi 11 dell’anno scorso, che è riuscita a spingersi oltre ai confini e al tempo stesso raggiungere un buon equilibrio tra prezzi e funzionalità, Xiaomi sta ancora una volta cercando di superare se stessa con la serie Xiaomi 12, che viene ora destinata ai mercati internazionali.

Foto, hardware, display e autonomia: tutti i dettagli

Partendo proprio dal comparto foto, tutti e tre i nuovi telefoni dell’azienda cinese possono contare su una tripla fotocamera, dove spicca il sensore principale grandangolare da 50 MP. Xiaomi 12 Pro risulta equipaggiato con ben tre sensori da 50 MP – il principale è Sony IMX707 – mentre Xiaomi 12 e Xiaomi 12X integrano una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP, assieme ad un sensore macro.

Grazie a funzionalità come Xiaomi ProFocus e Ultra Night Video, gli scatti di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro saranno sempre di altissima qualità a prescindere dalle condizioni di illuminazione.

Venendo alla parte hardware, abbiamo già fatto riferimento al potentissimo Snapdragon 8 Gen 1 che alimenta Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro e che garantisce prestazioni ed efficienza energetica molto più elevate rispetto ai predecessori: per quanto riguarda invece Xiaomi 12X, il processore Snapdragon 870 è comunque di ottimo livello e assicurerà buone prestazioni al prodotto. In più, gli appassionati di gaming saranno felici di sapere che tutti e tre i telefoni della serie Xiaomi 12 sono equipaggiati con un sistema di raffreddamento decisamente efficace, con un’ampia camera di vapore e vari strati di grafite.

Come accennato, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X presentano un display AMOLED con supporto True Color che DisplayMate ha valutato con un fenomenale A+. La protezione Gorilla Glass Victus protegge gli schermi dai graffi. Lo schermo di Xiaomi 12 Pro è un LTPO da 6,73 pollici con frequenza di aggiornamento dinamica (da 1Hz a 120Hz); gli altri due dispositivi hanno un display da 6,28 pollici Full HD+ con tecnologia AdaptiveSync 120Hz.

In termini di memoria, Xiaomi 12 e Xiaomi 12X vengono proposti in due varianti, una con 8 GB di RAM e 128 GB di storage e l’altra con 8 GB di RAM e 256 GB di storage; per quanto riguarda Xiaomi 12 Pro, la prima variante è con 8/128 GB, mentre la seconda può contare su 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Infine veniamo alle batterie, con Xiaomi 12 Pro che risulta equipaggiato con una cella da 4.600 mAh in grado di ricaricarsi completamente in appena 18 minuti sfruttando la modalità Boost (il caricatore è un HyperCharge di Xiaomi a 120W, ndr). Per quanto riguarda invece Xiaomi 12 e Xiaomi 12X, le batterie da 4.500 mAh dispongono di una ricarica turbo cablata a 67W e una ricarica wireless a 50W, oltre alla ricarica inversa a 10W.

Il sistema operativo è Android 12, con personalizzazione MIUI 13 che assicura una durata maggiore della batteria e una maggiore velocità nello storage. Gli utenti potranno infatti godere di nuove funzionalità come il Liquid Storage e l’Atomized Memory.

Xiaomi 12, tutti i prezzi per il mercato italiano

Infine i prezzi, con tutti e tre i telefoni disponibili da oggi nel mercato italiano. Xiaomi 12 costa 799,90 euro e 899,90 euro nelle versioni 8/128 GB e 8/256 GB; Xiaomi 12 Pro viene invece venduto a 1099,90 e 1199,90 euro nelle varianti 8GB+256GB e 12GB+256GB. In ultimo Xiaomi 12X, il modello più economico: il prezzo stabilito dal gigante cinese per l’Italia è di 699,90 euro nella variante unica da 8/256 GB. I tre nuovi smartphone di Xiaomi saranno disponibili nelle colorazioni Black, Blue e Purple.

Fonte Phone Arena