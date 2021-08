La serie Xiaomi 12 potrebbe avere tre sensori da 50 MP

All’inizio di questo mese Xiaomi ha annunciato l’intenzione di eliminare definitivamente il suo marchio “Mi”. Una scelta che fa sì che i futuri telefoni del colosso di Pechino siano denominati solo da un numero dopo il nome Xiaomi. Pertanto, salvo diverse indicazioni da parte dell’azienda, i prossimi top di gamma dell’ormai famosissimo brand saranno all’interno della serie Xiaomi 12.

A tale proposito, la nota fonte cinese Digital Chat Station ha appena diffuso un’interessante indiscrezione, dove si afferma che i nuovi telefoni Xiaomi potrebbero arrivare con una tripla configurazione della fotocamera posteriore da 50 MP. Se questa ipotesi dovesse trovare conferma, i prossimi smartphone avranno tre obiettivi da 50 MP: un sensore principale, un ultra grandangolare e un teleobiettivo.

Una scelta, quella di Xiaomi, che potrebbe non piacere agli appassionati dei prodotti del colosso cinese, abituati ad avere un sensore principale molto più prestante: basti pensare che i telefoni di fascia alta della serie Xiaomi Mi 11 hanno un sensore principale da 108 MP. Tuttavia, la società asiatica avrebbe ricercato una sorta di compromesso, ovvero consentire a tutti e tre gli obiettivi di produrre risultati simili, andando così a risolvere il problema degli scatti ultra-grandangolari che non sembrano di buon livello come quelli provenienti dal sensore principale.

In un primo momento era anche trapelata la voce che i top di gamma della prossima serie Xiaomi 12 potessero essere equipaggiati con il presunto sensore da 200 MP di Samsung. Un’ipotesi che Digital Chat Station tende a scartare, anche se è possibile che l’atteso Xiaomi 12 Ultra possa arrivare sul mercato con un teleobiettivo principale da 200 MP, un sensore secondario ultra grandangolare da 50 MP e un terzo sensore “telephoto” da 50 MP. Al momento si tratta solo di voci, pertanto è meglio prenderle con la dovuta cautela e attendere informazioni più concrete.

Fonte Android Authority