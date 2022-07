Xiaomi 12 Lite è ufficiale: specifiche di tutto rispetto, arriverà anche qui?

Xiaomi 12 Lite, il nuovo telefono di fascia medio-alta della serie Xiaomi 12, è stato appena ufficializzato dall’azienda cinese. Il telefono combina un design sottile e leggero, ma con un ampio display da 6,55 pollici. Inoltre, spiccano la fotocamera principale da 108 megapixel “a livello di studio”, e l’impressionante ricarica rapida da 67 W.

A differenza di altri telefoni Xiaomi della serie 12, Xiaomi 12 Lite sfoggia un design “flat-edge”, ovvero angoli piatti e display e retro perfettamente piatti (che ricordano un moderno iPhone). Le opzioni di colore di Xiaomi 12 Lite sono Verde chiaro, Rosa Lite e Nero.

Xiaomi 12 Lite può contare su una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 MP (f/1.88), un ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e infine un sensore macro da 2 MP (f/2.4), Inoltre, il telefono ha una fotocamera anteriore da 32 megapixel posizionata all’interno di un foro. Tra le varie funzioni vale la pena menzionare la messa a fuoco con rilevamento degli occhi, ma anche l’acquisizione del movimento, la modalità notturna, la modalità Vlog e la modalità ritratto.

Xiaomi 12 Lite è inoltre dotato di un DotDisplay AMOLED da 6,55″ (2400 x 1080 FHD+), con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz. Non manca l’AdaptiveSync, il supporto Dolby Vision e il supporto HDR10+.

Senza dubbio il refresh rate a 120 Hz è un aspetto molto gradito: tutto ciò che accade sullo schermo (che supporta una frequenza di aggiornamento più elevata) apparirà due volte più fluido rispetto al display del telefono standard a 60 Hz, ed è un dettaglio che piacerà soprattutto agli appassionati di gaming.

Xiaomi 12 Lite è inoltre alimentato con un processore Snapdragon 778G, con tanto di supporto 5G. Il telefono è disponibile in tre varianti di memoria, ovvero 6GB+128GB, 8GB+128GB e 8GB+256GB. Tuttavia, non sembra esserci spazio di archiviazione espandibile, né tantomeno un jack per le cuffie.

Per quanto riguarda il software, Xiaomi 12 Lite arriverà con Android 12 come sistema operativo e la MIUI 13 come personalizzazione. Per l’autenticazione, il telefono dispone di un sensore di impronte digitali sullo schermo. Confermata la ricarica rapida da 67 W e anche il caricabatterie incluso nella confezione.

Secondo Xiaomi ci vogliono solo 13 minuti per caricare la batteria fino al 50%. Il 12 Lite ha anche quello che viene chiamato Xiaomi AdaptiveCharge, che dovrebbe mantenere la batteria più sana più a lungo, apprendendo la routine di ricarica notturna dell’utente “per ottimizzare la strategia di ricarica per tutta la notte”.

La variante 6/128 GB viene lanciata a 399 dollari, mentre quella con 8/128 GB ha un costo di 449 dollari; infine, il modello con 8/256 GB ha un prezzo di 499 dollari. Al momento non sappiamo se il prodotto arriverà anche qui in Italia.

Fonte Phone Arena