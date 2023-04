Xiaomi 11T Pro, che offerta su Amazon: 33% di sconto

Xiaomi sa sempre come soddisfare la clientela con prodotti dalle ottime caratteristiche tecniche venduti ad un prezzo tutto sommato accessibile. Non è certo un caso se questi dispositivi, apprezzabili anche sul piano estetico, ottengono sempre un grande riscontro sul mercato. Tra questi c’è sicuramente Xiaomi 11T Pro, uno dei prodotti della serie Xiaomi 11 che hanno largamente convinto i fan del colosso di Pechino (e non solo).

Proprio in queste ore il device è comparso sul sito di Amazon ad un prezzo fortemente scontato. La super offerta ha attirato l’attenzione di tutti coloro disposti ad acquistare questo ottimo prodotto risparmiando anche un bel po’ sulla spesa. Xiaomi 11T Pro – nella versione di colore blu – viene infatti venduto a 369 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di partenza.

Un’offerta davvero da non perdere, se si tiene conto dell’eccellente scheda tecnica di questo dispositivo. Xiaomi 11T Pro si presenta infatti con un processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il telefono può inoltre contare su un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Sul retro Xiaomi ha voluto posizionare tre fotocamere, con un sensore principale da 108 MP.

Venendo invece all’autonomia, Xiaomi 11T Pro mette a disposizione una batteria da 5.000 mAh che assicura una durata notevole con una singola carica. Inoltre, la ricarica rapida da 120W permette all’utente di ricaricare il prodotto in pochissimo tempo. Il telefono di Xiaomi ha poi Android 13 come sistema operativo e dispone anche del chip NFC per i pagamenti.