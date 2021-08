Xiaomi, il 10 agosto ufficiali Mi MIX 4 e Mi Pad 5: tutti i dettagli

Chissà se nelle intenzioni di Xiaomi c’era anche quella di anticipare Samsung quando l’azienda cinese ha pensato alla data del 10 agosto come suo prossimo evento (l’Unpacked del gigante di Seul con la presentazione dei nuovi pieghevoli è in programma l’11 agosto, ndr).

Non siamo in grado di stabilire con certezza se si tratti davvero di uno stratagemma da parte della società con sede a Pechino. Ufficialmente, Xiaomi ha scelto questa data per celebrare i 10 anni dal debutto della sua prima generazione di smartphone. Un decennio che ha visto una grande crescita da parte dell’azienda di elettronica di fascia media, diventata oggi uno dei brand più importanti al mondo.

Ma cosa vedremo in questo evento? Prima di tutto assisteremo ad un discorso da parte del CEO e fondatore di Xiaomi, Lei Jun, che parlerà del percorso affrontato in questi dieci anni, tra “le dieci scelte più difficili” e i vari successi. Tuttavia, l’evento del 10 agosto sarà anche l’occasione ideale per presentare la nuova serie di tablet Mi Pad di Xiaomi, insieme al Mi MIX 4, come trapelato anche sulla nota piattaforma social Weibo.

Secondo il leaker di Weibo Bald Panda, i due dispositivi di Xiaomi verranno presentati proprio in quell’occasione, sebbene finora non sia emerso alcun dettaglio da parte dell’azienda.

Mi MIX 4

I due prossimi telefoni della serie Mi MIX 4 dovrebbero essere dotati di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Non dovrebbero esserci slot per schede SD, anche se la serie dovrebbe supportare due schede SIM in Cina, insieme al supporto della rete 5G, grazie al potente chip Snapdragon 888 di Qualcomm.

Mi Pad 5

Il Mi Pad 5 dovrebbe invece arrivare sul mercato con quattro altoparlanti, un supporto per stilo con ricarica wireless e anche un possibile supporto per tastiera, simile a quello di che abbiamo visto sull’iPad di Apple. Tutte e tre le presunte varianti del Mi Pad 5 dovrebbero inoltre essere dotate di impressionanti display a 120Hz, con probabile risoluzione 2K.

Fonte Phone Arena