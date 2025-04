Xbox introduce acquisti in-app, ma dimentica il gioco remoto nell’app

La crescente evoluzione del mondo dei videogiochi continua a coinvolgere milioni di appassionati in tutto il mondo. Xbox ha recentemente creato attesa tra i suoi utenti con l’annuncio di una nuova funzionalità per il suo app mobile, che permetterà di acquistare giochi e contenuti scaricabili direttamente dal dispositivo. Tuttavia, i membri della community Xbox devono tenere presente un’importante limitazione: la possibilità di giocare in remoto all’interno della stessa applicazione non sarà più disponibile.

Disponibilità della nuova funzionalità

La nuova opzione per acquistare titoli e DLC è attualmente in fase di test per gli utenti beta delle piattaforme iOS e Android. Xbox ha annunciato che questa funzionalità sarà a disposizione di tutti gli utenti “presto”. Queste informazioni sono emerse nel mese di ottobre, quando SARAH BOND, presidente di Xbox, ha parlato per la prima volta di queste novità, poche settimane dopo che un tribunale aveva stabilito che GOOGLE deve permettere l’apertura di Android a negozi di app di terze parti. Nonostante l’entusiasmo iniziale, una cattiva notizia ha colpito gli utenti: la promessa di poter giocare direttamente all’interno dell’app è stata annullata. Il lancio di questa funzionalità, originariamente previsto per novembre, è stato ostacolato a causa di una “sospensione amministrativa temporanea”.

Come funzionano gli acquisti in-app

Quando la nuova funzionalità sarà ufficialmente lanciata, gli utenti vedranno un pulsante “Acquista” sulle pagine dei giochi se hanno già impostato un metodo di pagamento nel loro profilo. Sarà anche possibile prenotare titoli in anticipo e avviarne il download direttamente sulla propria console Xbox. Questi, uniti alla possibilità di riscattare vantaggi esclusivi per i membri di Game Pass Ultimate, rappresentano un cambiamento significativo rispetto alla modalità precedente, in cui gli utenti potevano acquistare giochi senza la necessità di un servizio di gioco remoto.

Nonostante l’eliminazione di questa funzionalità nell’app, gli utenti possono ancora accedere al gioco remoto tramite browser sui loro dispositivi mobili. Xbox ha anche ampliato il supporto al gioco remoto, che ora include televisori Samsung compatibili, dispositivi Amazon Fire TV e cuffie Meta Quest, consentendo così un gameplay flessibile e accessibile.

Aggiornamenti e nuove opzioni per gli abbonati

In aggiunta agli acquisti in-app, vi sono altre importanti novità in arrivo per la piattaforma Xbox. Tra queste, la possibilità per gli abbonati a Game Pass Ultimate di streamare alcuni giochi che possiedono da console Xbox Series X|S e Xbox One, eliminando la necessità di scaricare i titoli prima della loro fruizione. Questo approccio mira a semplificare l’esperienza del giocatore, rendendo immediato l’accesso al divertimento.

Non è tutto: Xbox ha recentemente ampliato il suo catalogo di titoli disponibili per il servizio di streaming, includendo giochi come Disney Epic Mickey: Rebrushed e Subnautica 2. Questo permette ai giocatori di esplorare una varietà ancora più vasta di avventure e esperienze.

Un nuovo hub per i giochi

Xbox sta anche lanciando una nuova funzionalità all’interno della sua piattaforma, un hub dedicato ai giochi che raccoglie informazioni utili relative ai titoli. Gli utenti potranno visualizzare statistiche di gioco, trofei e risultati ottenuti, amici che stanno giocando, eventi e agili collegamenti per add-ons disponibili. Questa funzione rende più facile per i giocatori restare aggiornati e connessi all’interno della community, offrendo loro un’esperienza di gioco più interattiva e coinvolgente.

Con queste novità, Xbox continua a consolidare la sua posizione nel settore dei videogiochi, offrendo agli utenti un’interfaccia più intuitiva e strumenti per migliorare l’interazione con i titoli preferiti.