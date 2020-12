Xbox Game Pass Ultimate, il Cloud Gaming in arrivo su iOS nella primavera del 2021

Microsoft ha annunciato oggi che il suo servizio di abbonamento ai giochi basato su cloud, Xbox Game Pass Ultimate, sarà disponibile anche per gli utenti iOS a partire dalla primavera del 2021. Come prevedibile, nell’annuncio viene spiegato che Game Pass non arriverà su iOS tramite un’app, ma piuttosto tramite un browser web.

Nella primavera del 2021 verrà quindi fatto quello che Microsoft ha definito “il passo successivo nel nostro viaggio per raggiungere più giocatori in tutto il mondo rendendo il cloud gaming come parte di Xbox Game Pass Ultimate disponibile su PC Windows tramite l’app Xbox e il browser e sui dispositivi iOS tramite il browser web mobile”.

“Aggiungendo oltre un miliardo di dispositivi come percorso per giocare nell’ecosistema Xbox, immaginiamo un’esperienza perfetta per tutti i tipi di giocatori – prosegue la nota del gigante di Redmond – che si tratti di giocare a Minecraft Dungeons con i tuoi amici Xbox utilizzando i controlli touch su un iPhone o di saltare in un Destiny 2: Beyond Light strike su un Surface Pro, magari durante la pausa tra le varie riunioni di lavoro”.

All’inizio di quest’anno, i piani per portare un’app di streaming Xbox su iOS si sono bloccati a causa delle regole imposte da Apple per l’App Store. Il gigante di Cupertino aveva infatti deciso di vietare alle app di trasmettere più giochi dal cloud tramite una singola app, in quanto la società californiana riteneva che la sua incapacità di rivedere ogni gioco nella libreria del servizio avrebbe comportato un potenziale rischio per la sicurezza.

Come suggerito da Microsoft all’inizio di quest’anno, l’utilizzo di un browser invece di un’app consente all’azienda di evitare le regole dell’App Store di Apple, pur fornendo lo stesso servizio. Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha affermato che Apple “rimane aperta all’esperienza utente che vorremmo che la gente vedesse”.

Il servizio di streaming di giochi di Microsoft è incluso nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate – 29,99 euro per tre mesi – con oltre 100 giochi disponibili.

Fonte MacRumors