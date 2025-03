Xbox Game Pass: in arrivo otto addii significativi a metà marzo

Il servizio di abbonamento Xbox Game Pass ha in serbo una notizia che potrebbe sconvolgere i suoi utenti: l'uscita di otto titoli dal catalogo il 15 marzo. Questo cambiamento impatterà inevitabilmente gli abbonati, privandoli di alcune produzioni di grande spessore e varietà, che spaziano dai giochi d'azione ai titoli sportivi, passando per le esperienze souls-like. Si tratta di una rotazione mensile consueta ma, in questo caso, la rimozione di questi titoli lascia un vuoto significativo e colpisce duramente gli appassionati.

Una selezione di titoli in uscita

La lista dei giochi che stanno per lasciare Xbox Game Pass è davvero variegata e include alcuni tra i più apprezzati. Tra i titoli di maggior nota c'è sicuramente Lies of P, il videogioco sviluppato da Neowiz, che si distingue per la sua particolare ricostruzione dark fantasy della storia di Pinocchio. L'uscita di questo titolo è particolarmente sfortunata, in quanto coincide con l'arrivo dell’espansione “Overture”, ma i giocatori non avranno la possibilità di approfondire l’esperienza senza acquistare il titolo di base.

Anche la saga Yakuza subisce un ulteriore ridimensionamento, poiché i capitoli cinque e sei lasceranno il servizio. Questo comporta la perdita di due elementi cardine della famosa serie giapponese, creando un seguito di utenti dispiaciuti. A completare il quadro ci sono titoli di spessore come Solar Ash, l’accattivante No More Heroes 3 e il western action Evil West.

Un occhio attento deve essere rivolto a MLB The Show 24, gioco di baseball che, proprio come i precedenti, lascia il catalogo in entrambe le sue versioni, Xbox One e Series X|S. Quello che sorprende è che, a differenza delle uscite degli scorsi anni, non ci sarà alcuna sostituzione immediata con il nuovo capitolo, MLB The Show 25, disponibile solo in un secondo momento. Questo segna un cambiamento di strategia decisamente significativo per la serie.

Infine, anche i fan del gioco più leggero devono dire addio a SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, altro titolo che sta per uscire dal servizio.

Opzioni per gli abbonati

Con questi addii, gli abbonati al Game Pass si trovano di fronte a una scelta cruciale per salvaguardare l'accesso ai loro giochi preferiti. Una strategia efficace è quella di dedicarsi al completamento dei titoli che stanno per uscire, puntando in modo particolare su quelli a cui si è più interessati, prima della scadenza del 15 marzo.

Un’alternativa interessante è quella di approfittare dello sconto riservato agli abbonati Game Pass, che consente di acquistare i giochi presenti nel catalogo a un prezzo ridotto. Questa opzione è particolarmente consigliata per i giochi come Lies of P, che, con l'imminente espansione, potrebbe garantire molte ore di divertimento addizionale.

L’attesa di nuove aggiunte

Queste consistenti uscite rappresentano un adeguato impoverimento dell'offerta di Xbox Game Pass, ma come spesso accade, il servizio dovrebbe compensare queste perdite con l'annuncio di numerosi nuovi titoli in arrivo. Gli abbonati attendono ora con trepidazione di scoprire quali nuove produzioni si uniranno al catalogo, sperando che possano facilmente bilanciare gli abbandoni di marzo.

Resta da vedere se Microsoft avrà in serbo titoli di eguale risalto o se ci sarà un periodo di transizione con arrivi che non registrano lo stesso impatto. Nel frattempo, gli utenti farebbero bene a pianificare con attenzione le due settimane a venire, tenendo presente il prossimo abbandono di contenuti dal catalogo.