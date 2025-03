X (ex Twitter) in tilt: problemi tecnici e attacchi informatici in tutto il mondo

In queste ore, numerosi utenti globali di X, la piattaforma precedentemente conosciuta come Twitter, stanno vivendo significativi disagi nell'uso dell'app. Diverse funzionalità in-app sembrano non funzionare correttamente, causando frustrazione tra gli utenti. Secondo Downdetector, il malfunzionamento è iniziato nelle prime ore della mattina, intorno alle 5, ma le cause di questo blackout rimangono ancora incerte. Il CEO Elon Musk ha indicato possibilità di un attacco informatico che sta rendendo difficile il ripristino totale del servizio.

segnalazioni di disservizi in tutto il mondo

A partire dal mattino del 10 marzo, gli utenti da diversi angoli del globo hanno segnalato problemi nel caricamento e nel visualizzare i contenuti sull'applicazione e sul sito web di X. I report continuano ad arrivare a Downdetector, che ha registrato un'ondata di segnalazioni di errori. Alcuni utenti hanno persino notato che l'app tornava a funzionare per brevi periodi di tempo, solo per cadere nuovamente in blackout a distanza di pochi minuti. Questo comportamento altalenante ha generato confusione e frustrazione, facendo sospettare un problema tecnico di ampia portata.

Quando gli utenti cercavano di accedere alla piattaforma, venivano accolti da un messaggio d’errore che indicava: "Qualcosa è andato storto. Riprova a ricaricare." Anche i membri del team di Android Central hanno riscontrato problematiche simili, con il giornalista Nick Sutrich che ha inizialmente attribuito i disguidi alla propria connessione di rete. Ma ben presto è diventato chiaro che si trattava di un problema più esteso.

Secondo le informazioni di Downdetector, circa il 58% degli utenti negli Stati Uniti e il 56% in Canada hanno continuato a subire disservizi sull’app. Le analisi degli andamenti mostrano picchi nei report di errore, suggerendo che il team di X stia lavorando attivamente per individuare l’origine del problema, mentre gli utenti rimangono in attesa di aggiornamenti.

dichiarazione del CEO e attacco cibernetico

Dopo diverse ore dalla segnalazione dei disservizi, Elon Musk ha utilizzato la piattaforma per informare gli utenti riguardo a un "massiccio attacco informatico" che potrebbe essere alla base del blackout. Nel suo post, Musk ha affermato che X subisce attacchi quotidianamente, ma che quello attuale ha mostrato un livello di risorse notevoli, suggerendo l’intromissione di un gruppo ampio e coordinato, se non addirittura di un Paese. Le sue parole rimarcano l’urgente necessità di comprendere la dinamica del problema e trovare soluzioni adeguate il prima possibile.

Nonostante la situazione drammatica, iniziano a giungere notizie positive. Alcuni utenti in Canada hanno segnalato un riavvio parziale del servizio, permettendo loro di visualizzare e pubblicare nuovi contenuti sull’app. Tuttavia, non tutti riescono ancora a riprendere un utilizzo regolare, e le segnalazioni di malfunzionamenti continuano a influenzare l'esperienza di navigazione.

un'evoluzione da seguire

Questa situazione si sta sviluppando e il team di X è impegnato a risolvere i problemi tecnici in corso. Gli utenti di tutto il mondo continuano a monitorare i progressi, nella speranza di un rapido ritorno alla normalità. Le reazioni generali variano dall’incredulità alla frustrazione, mentre la piattaforma si trova nuovamente sotto la lente di ingrandimento per le sue vulnerabilità tecniche. Rimanere aggiornati sulla questione sarà cruciale nelle prossime ore e giorni, mentre Musk e il suo team tentano di ristabilire la stabilità con X.