WWDC 2025: Tutto ciò che c’è da sapere sulla prossima conferenza Apple

La World Wide Developer Conference 2025 di Apple si avvicina rapidamente, rappresentando un punto di riferimento significativo nel calendario tecnologico. Questo evento, principalmente focalizzato sulle innovazioni software, offre a sviluppatori e appassionati l’opportunità di scoprire le ultime novità per iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi. Sebbene la conferenza sia tradizionalmente dedicata al software, in passato Apple ha sorpreso il pubblico lanciando anche hardware. Di seguito, vengono esplorati i dettagli di questa attesa manifestazione.

Quando si svolgerà WWDC 2025?

La WWDC si tiene tradizionalmente a giugno, e vi è una forte aspettativa che anche quest’anno non faccia eccezione. Dal 2007, infatti, l’evento è stato programmato in questo mese, nonostante le varie date nel corso degli anni. Analizzando il calendario degli ultimi dieci anni, si possono individuare le prime due settimane come le più probabili per la conferenza. Si scommette quindi su un intervallo dal 2 al 6 giugno e dal 9 al 13 giugno. Sebbene la conferma ufficiale di Apple non sia ancora arrivata, la tradizione suggerisce che l’azienda non si discosterà molto da questo schema.

Novità software attese a WWDC 2025

Un grande focus per WWDC 2025 sarà rappresentato da iOS 19. Stando a quanto riportato da esperti del settore come Mark Gurman di Bloomberg, ci si aspetta che si tratti di uno dei più grandi aggiornamenti software nella storia di Apple. Questa nuova versione sarà caratterizzata da un design rinnovato, che evoca elementi dell’innovativo Vision Pro, con icone arrotondate e un’app della fotocamera ridisegnata per riflettere l’estetica del visore.

Tuttavia, le nuove funzionalità dell’assistente virtuale Siri potrebbero non essere presenti come inizialmente previsto. In effetti, mentre Siri era stata mostrata in anteprima durante la scorsa edizione dell’evento, la sua introduzione ufficiale ha subito un rinvio. Pertanto, è possibile che Apple scelga di non enfatizzare eccessivamente questo aspetto durante la conferenza, data anche la controversia riguardante il suo ritardo.

Gurman ha insinuato che potrebbero non esserci novità rilevanti per quanto riguarda Apple Intelligence in iOS 19. Inizialmente previsto per accompagnare il lancio della nuova versione, il potenziamento dell’intelligenza artificiale potrebbe non vedere la luce in questa occasione. Invece, l’azienda sembrerebbe più propensa a presentare piani per integrare le capacità esistenti in un numero maggiore di applicazioni.

Le attese non si limitano all’ecosistema iPhone; anche altri sistemi operativi, come watchOS, iPadOS, tvOS e macOS, dovrebbero ricevere aggiornamenti significativi. In particolare, con l’arrivo di macOS 16 ci si aspetta un nuovo design mirato ad allinearsi maggiormente con l’interfaccia di iOS, amplificando l’influenza di Vision Pro.

Possibili annunci di hardware a WWDC 2025

Rispetto al lancio di prodotti hardware, la situazione è incerta. Sebbene la WWDC abbia spesso visto la presentazione di novità, la situazione attuale non lascia presagire annunci imminenti. Fino ad ora, non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a nuovi dispositivi. Questo risulta coerente con la strategia di Apple all’inizio del 2025, che ha già visto l’introduzione di diversi prodotti, tra cui l’iPhone 16e, il MacBook Air M4 e l’iPad M3.

Anche se in passato Apple avrebbe potuto svelare il tanto atteso hub smart home durante questo evento, i ritardi relativi a Siri 2.0 potrebbero significare che quest’anno la WWDC si svolgerà senza annunci di hardware. Gli appassionati e i professionisti del settore rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando che le sorprese non manchino.