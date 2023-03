WWDC 2023, ecco le date: cosa vedremo nell’evento di Apple

Apple ha annunciato ufficialmente le date in cui si terrà l’edizione 2023 della Worldwide Developers Conference (WWDC). L’evento si svolgerà all’Apple Park dal 5 al 9 giugno 2023 e sarà disponibile anche online per gli sviluppatori che non possono o non sono stati scelti per partecipare di persona al WWDC in California.

Nell’evento di quest’anno, Apple svelerà “gli ultimi progressi di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS”, tra cui iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17.

“Gratuito per tutti gli sviluppatori, il WWDC23 metterà in luce gli ultimi progressi di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Nell’ambito del costante impegno di Apple nell’aiutare gli sviluppatori a creare app innovative, l’evento fornirà loro anche un accesso unico alle ingegnerie di Apple, nonché approfondimenti su nuove tecnologie e strumenti per aiutarli a realizzare le loro visioni”, fa sapere la società del CEO Tim Cook in un comunicato.

Ma cosa ci si può aspettare esattamente dal Worldwide Developers Conference 2023? Come sanno bene i fan di Apple, ogni anno al WWDC la Mela annuncia i suoi ultimi aggiornamenti software con nuove funzionalità e modifiche. La stessa Apple ha fatto sapere che nell’evento verranno mostrare le novità riguardanti iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17.

Ma con tutta probabilità vedremo anche altro in questo appuntamento. Apple, infatti, dovrebbe anche presentare il suo primo visore Reality Pro al WWDC di quest’anno (dopo una serie di ritardi, ndr). Infine, il colosso di Cupertino sta attualmente sviluppando una versione aggiornata del MacBook Air alimentata con un chip M3: inoltre, Apple sta lavorando anche su un nuovissimo MacBook Air da 15 pollici. Entrambi questi prodotti potrebbero essere annunciati al WWDC, soprattutto considerando che il chip M2 è stato annunciato nell’edizione 2022.