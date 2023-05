WWDC 2023, Apple scatena i fan: “Inizia una nuova era”

Lunedì 5 giugno prenderà il via la WorldWide Developers Conference, che si terrà come sempre presso l’Apple Park nel cuore del quartier generale di Cupertino. In attesa di conoscere tutte le novità che verranno presentate durante la WWDC – che durerà fino al 9 giugno, ndr – la Mela ha voluto pubblicare un tweet per aumentare l’hype dei tantissimi fan.

Apple non ci gira intorno e parla dell’inizio di “una nuova era”, con la capacità di “codificare nuovi mondi”. Con queste parole la società del CEO Tim Cook non fa altro che confermare le grandi aspettative che circondano il keynote del WWDC della prossima settimana. Il lancio di un nuovo importante dispositivo e sistema operativo, cosa che non si verificava dal debutto dell’Apple Watch originale nel settembre 2014, sembrerebbe certamente giustificare l’inizio di una nuova era per l’azienda con sede a Cupertino.

A new era begins. Join us for #WWDC23 on June 5 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T1pDvEzvys

— Apple (@Apple) May 31, 2023