WWDC 2023, Apple presenterà il nuovo MacBook Air da 15”

Quanta Computer, noto fornitore di Apple, sembra si stia preparando per i nuovi MacBook, almeno stando a quanto emerso in una ricerca condivisa dalla società di investimento Morgan Stanley. L’analista di Morgan Stanley, Erik Woodring, ha infatti affermato che Quanta Computer aumenterà notevolmente il numero di assemblaggio di notebook nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre di quest’anno. Woodring ritiene che questo aumento sia guidato in parte dai nuovi MacBook.

Nella sua newsletter del mese scorso, Mark Gurman di Bloomberg aveva affermato che Apple avrebbe presentato il tanto vociferato MacBook Air da 15 pollici al WWDC in programma tra poche settimane. Il MacBook Air da 15 pollici di prima generazione sarà alimentato dal chip M2, secondo quanto riportato dall’affidabile analista Ming-Chi Kuo. In termini di design non dovrebbe esserci modifiche significative sulla parte esterna, fatta eccezione per un aumento delle dimensioni del display.

L’ultimo MacBook Air da 13 pollici ha debuttato al WWDC dello scorso anno. Questo prodotto è arrivato sul mercato con un chip M2, una fotocamera 1080p, una porta di ricarica MagSafe 3, due porte Thunderbolt 3, un jack per cuffie da 3,5 mm, una Magic Keyboard con Touch ID e un Force Touch trackpad. Molti appassionati dei prodotti Apple hanno cominciato a chiedersi se nell’evento del prossimo mese la Mela svelerà altri MacBook. Tuttavia, come ricorda anche il sito MacRumors, i nuovi modelli MacBook Air da 13 pollici e MacBook Pro da 13 pollici con chip M3 non dovrebbero essere lanciati prima della fine di quest’anno o al più all’inizio del prossimo anno.

Non resta che attendere il WWDC per saperne di più: l’evento prenderà il via il 5 giugno con il keynote di Apple e durerà fino al 9 giugno.