WWDC 2022, cosa aspettarci? Mark Gurman svela i piani di Apple

Cosa possiamo aspettarci in vista della WorldWide Developers Conference di Apple, che prenderà il via il prossimo 6 giugno? I riflettori sono ovviamente tutti puntati sull’evento della Mela, dato che per l’occasione il gigante di Cupertino presenterà senza dubbio una serie di novità.

Mark Gurman di Bloomberg ha provato a fare chiarezza, svelando quelle che secondo lui saranno le principali novità presentate da Apple nel corso della WWDC. Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, infatti, Gurman ha fatto riferimento ad una schermata di blocco migliorata con iOS 16, un multitasking migliorato in iPadOS 16, una navigazione perfezionata in watchOS 9, funzionalità smart home aggiuntive in tvOS 16, app ridisegnate in macOS 13 e altro ancora. Sempre Gurman sostiene che tutti questi aggiornamenti saranno “abbastanza significativi”.

La società del CEO Tim Cook starebbe quindi pianificando di introdurre una serie di modifiche alla schermata di blocco con ‌iOS 16‌, inclusi degli sfondi con funzionalità simili ai widget, come affermato proprio da Mark Gurman. “Inoltre, mi è stato detto che iOS 16 integra in futuro il supporto per una schermata di blocco sempre attiva, qualcosa che Apple aveva originariamente pianificato per l’iPhone 13 dell’anno scorso”, ha poi aggiunto il reporter di Bloomberg nella sua newsletter.

Per quanto riguarda iPadOS 16, Gurman prevede “modifiche importanti al windowing e al multitasking”, mentre tvOS 16 dovrebbe ottenere “più collegamenti per la smart home”.

Gurman si aspetta inoltre che l’app Messaggi ottenga “più funzionalità simili a quelle dei social network, in particolare per i messaggi audio”. L’app Salute non dovrebbe espandersi su iPadOS o macOS, anche se si dice che “molte nuove funzionalità” siano in arrivo su iPhone e Apple Watch.

watchOS 9 includerà “miglioramenti significativi a watchOS che influiscono sul funzionamento quotidiano e sulla navigazione”, insieme agli aggiornamenti per i quadranti Apple Watch esistenti e ad una nuova modalità di risparmio energetico. Gurman afferma poi che macOS 13 revisionerà le Preferenze di Sistema per renderle più in linea con l’app Impostazioni di iOS.

‌iOS 16‌, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e macOS 13 dovrebbero essere presentati in anteprima alla Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple: in seguito verrà avviato un periodo di beta test prima dell’aggiornamento ufficiale, previsto per il prossimo autunno.

Fonte MacRumors