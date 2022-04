WWDC 2022, cosa aspettarci? Tutto sul prossimo evento di Apple

Tra gli appuntamenti più attesi dei prossimi mesi c’è sicuramente la WorldWide Developers Conference (WWDC) 2022, uno degli eventi più importanti di Apple. Il gigante di Cupertino ha già provveduto a far sapere le date ufficiali della WWDC 2022 e sono già comparsi i primi riferimenti al protagonista principale di questo appuntamento, ovvero l’aggiornamento iOS 16. Dopo due anni di pandemia, quest’anno il WWDC non sarà un evento interamente virtuale: un gruppo selezionato di sviluppatori e studenti sarà infatti presente dal vivo prima della fase del keynote.

La WWDC 2022, che avrà luogo dal 6 al 10 giugno, comincerà proprio con il keynote, in programma nel primo giorno, in cui verranno presentati i nuovi prodotti e servizi più interessanti di Apple.

La società del CEO Tim Cook trasmetterà in streaming il keynote del WWDC 2022, consentendo ai fan di seguire tutto su YouTube. Secondo Susan Prescott, Vice Presidente del Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing di Apple, il WWDC è sempre stato “un forum per creare connessione e creare comunità”.

“In questo spirito – prosegue Prescott – il WWDC22 invita gli sviluppatori di tutto il mondo a riunirsi per esplorare e capire come dare vita alle loro migliori idee e spingere i limiti di ciò che è possibile. Adoriamo entrare in contatto con i nostri sviluppatori e speriamo che tutti i nostri partecipanti possano trarre tutta l’energia possibile da questa esperienza”.

Nuovo sistema di notifica e interfaccia senza notch

Ma cosa possiamo aspettarci al WWDC 2022? Quali saranno le principali novità? Apple ha iniziato a testare l’aggiornamento di iOS 16 in vista dell’evento di giugno, anche se la Mela dovrà riorganizzare un po’ l’interfaccia di iOS 16 per tenere conto dei modelli di iPhone 14 Pro, che dovrebbero arrivare senza più il notch ma con un foro e un ritaglio a forma di pillola (dove troveranno posto i componenti Face ID e la fotocamera selfie, ndr).

Potrebbero anche esserci nuove risoluzioni del display e una serie di nuovi elementi visivi dell’interfaccia per tenere conto dell’aumento dello spazio sullo schermo dell’iPhone 14. Anche per questo motivo Apple potrebbe prendersi del tempo per sviluppare iOS 16, in modo tale da riuscire ad adattare l’interfaccia a tutte queste modifiche relative ai componenti.

Tuttavia, Mark Gurman di Bloomberg sostiene che il prossimo aggiornamento iOS 16 – individuato con il nome in codice Sydney – non avrà alcuna importante riprogettazione dell’interfaccia, pur definendolo comunque un importante aggiornamento che porterà con sé alcuni miglioramenti significativi, “incluso un aggiornamento alle notifiche e nuove funzionalità di monitoraggio della salute.”

Nuove funzionalità di monitoraggio della salute e fitness

Ma quali sono queste presunte funzionalità di monitoraggio della salute in iOS 16? In realtà, almeno stando a quanto riportato da Phone Arena, si tratterebbe di una novità riguardante watchOS 9: le nuove funzioni consentiranno alla serie Apple Watch 7 di eseguire alcune nuove importanti letture di monitoraggio della salute e della forma fisica. Non sarà ancora possibile monitorare la pressione sanguigna: questa funzione pare sia slittata al 2024.

Nuove funzionalità multitasking di iPadOS 16

Anche in iPadOS 16 dovrebbero essere introdotte nuove importanti funzionalità multitasking da parte di Apple. I nuovi iPad stanno diventando sempre più potenti grazie ai processori della serie M (e non solo), pertanto è necessario che anche le funzioni dell’interfaccia siano all’altezza.

Nuovi MacBook Pro, MacBook Air e l’aggiornamento per MacOS 13

Chiaramente, la WorldWide Developers Conference 2022 rappresenterà una ghiotta occasione per il colosso californiano per presentare alcuni nuovi prodotti. Stando ai rumors, Apple dovrebbe annunciare anche un nuovo MacBook Air e MacBook Pro all’evento di giugno, insieme all’aggiornamento per MacOS 13.

Proprio la Mela ha affermato che la WWDC 2022 “presenterà le ultime innovazioni in iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, offrendo allo stesso tempo agli sviluppatori la possibilità di accedere alle tecnologie Apple per imparare a creare app rivoluzionarie ed esperienze interattive”.

Alcuni importanti leaker hanno suggerito che Apple presenterà anche un successore del MacBook Air alla WWDC 2022, che sarà caratterizzato quasi sicuramente da un nuovo design e dal nuovo processore M2 di Apple. Infine, nell’evento di giugno potrebbe essere ufficializzato anche un nuovo MacBook Pro 13.

