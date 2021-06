WWDC 2021, l’11 giugno vedremo l’iPhone 13 con display a 120Hz?

Il WWDC 2021 sta riguardando principalmente le novità dal punto di vista software, pertanto se qualcuno si aspettava anche qualche “chicca” hardware da parte di Apple sarà rimasto probabilmente deluso.

Tuttavia, proprio durante la Worldwide Developers Conference 2021 potrebbero emergere dei dettagli che ci aiuteranno a capire meglio cosa aspettarci dagli iPhone 13, ovvero la nuova generazione di “melafonini” che il colosso del CEO Tim Cook presenterà ufficialmente (quasi sicuramente) il prossimo mese di settembre.

Lo sviluppatore Ryan Jones ha infatti sottolineato che Apple ha programmato una sessione WWDC 2021 per l’11 giugno incentrata interamente su come ottimizzare le app per le piattaforme che supportano display a frequenza di aggiornamento variabile. Si tratta di un dettaglio particolarmente interessante, dato che telefoni come iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max dovrebbero introdurre il supporto per la tecnologia ProMotion a 120Hz di Apple.

Qualcuno sostiene si tratti solo di un caso, ma vale la pena ricordare che le ultime quattro generazioni di iPad Pro hanno avuto tutte display ProMotion a 120Hz e solo ora Apple ha deciso di predisporre una sessione incentrata su questa tecnologia. L’impressione è che la società californiana voglia stimolare gli sviluppatori a sfruttare questi mesi per familiarizzare con i display a frequenza di aggiornamento variabile sulle piattaforme Apple prima del lancio dei modelli iPhone 13 Pro.

Dopotutto, le app iOS dovranno essere aggiornate con il supporto per i display iPhone di nuova generazione: se i piccoli sviluppatori non hanno familiarità con la tecnologia in tempo per il lancio, la possibilità che si verifichino fastidiosi ritardi non è poi così bassa.

Oltre ai pannelli ProMotion a 120 Hz, la serie iPhone 13 Pro di Apple dovrebbe presentare un “notch” di dimensioni inferiori e un miglioramento dei sistemi a tripla fotocamera. Molto probabilmente avremo a che fare anche con telefoni equipaggiati con batterie più grandi rispetto al passato.

Fonte Phone Arena