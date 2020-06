WWDC 2020: Apple comunica il programma ufficiale

Mentre Apple aveva già confermato che il WWDC 2020 sarebbe iniziato il 22 giugno, dettagli specifici non erano chiari dato il nuovo formato sarà completamente in diretta streaming a causa della pandemia di COVID-19. Ieri con un comunicato ufficiale, Apple ha annunciato il programma completo per l’evento di quest’anno. La casa di Cupertino ha confermato che per quest’anno il WWDC si terrà in maniera completamente virtuale e includerà diverse attività. Tra gli appuntamenti più rilevanti: uno speciale keynote, Platforms State of the Union, oltre 100 sessioni di ingegneria, forum di sviluppatori, laboratori 1 to 1 con oltre 1.000 ingegneri Apple e molto altro ancora.

WWDC 2020: Apple conferma il programma

Come al solito, tutto inizierà con un Keynote lunedì 22 giugno che verrà trasmesso “direttamente da Apple Park” e sarà disponibile per la visione tramite il sito Web di Apple, l’app Apple Developer, l’app Apple TV e YouTube. L’evento si terrà alle 19:00 ore italiana e al suo termine sarà reso disponibile per la visione on-demand.



A seguito del Keynote, Apple terrà il suo discorso annuale sullo Stato dell’Unione (State of the Union) quando presenterà le novità in arrivo per iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Ciò avverrà alle ore 23:00 in Italia, ma per coloro che non potranno seguire l’evento live sarà disponibile la visione on-demand. Durante il WWDC 2020 di quest’anno, Apple dovrebbe presentare iOS 14, watchOS 7, tvOS 14, iPadOS 14 e macOS 10.16, in più ci sono anche voci di nuovi annunci hardware, incluso un iMac ridisegnato.

Dal 23 al 26 giugno Apple ha in programma di tenere le sessioni tecniche, con video registrati e pubblicati per gli sviluppatori. I video saranno condivisi ogni giorno alle ore 19:00 e saranno disponibili nell’app Apple Developer su iPhone, iPad e Apple TV, e sul sito web Apple Developer. Quest’anno, gli sviluppatori saranno in grado di “richiedere un appuntamento con gli ingegneri Apple” durante il quale potranno lavorare nelle ultime versioni di iOS, watchOS, macOS e tvOS.

Altre cose in programma durante il WWDC virtuale di quest’anno includono oltre 100 sessioni di ingegneria, un nuovissimo design per i forum degli sviluppatori Apple e altro ancora. È importante sottolineare che l’accesso ai laboratori è riservato solo ai membri dell’Apple Developer Program. Potete ottenere ulteriori informazioni sul programma nel sito ufficiale: www.apple.com/newsroom.

Fonte 9to5mac