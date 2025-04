WordPress.com lancia un costruttore di siti web AI per utenti in cerca di semplicità

Il panorama dei siti web sta per subire una rivoluzione con il lancio del nuovo costruttore di siti web AI di WordPress.com. Questa innovativa soluzione, attualmente in accesso anticipato, promette di facilitare la creazione di pagine web complete di testi, layout e immagini generate automaticamente. Attraverso un’interfaccia intuitiva, il costruttore di WordPress.com punta a soddisfare le esigenze sia di privati che di aziende, rendendo il processo di costruzione di un sito molto più accessibile.

Un costruttore facile da usare

Il nuovo strumento di WordPress.com permette agli utenti di creare siti web “belli e funzionali in pochi minuti”. Tuttavia, è importante notare che, al momento, non è in grado di gestire progetti complessi come siti e-commerce o integrazioni articolate. Gli utenti sono invitati a rimanere aggiornati per future funzionalità che potrebbero ampliare l’offerta del costruttore.

Per iniziare a utilizzare il WordPress AI Site Builder è necessario registrarsi su WordPress.com. È disponibile una prova gratuita, ma per rendere effettivo il sito creato, si avrà bisogno di un piano di hosting WordPress.com, che parte da 18 dollari al mese, con tariffe ridotte se si sceglie di pagare per un anno intero.

Come funziona il costruttore AI

Il funzionamento del costruttore è semplice e intuitivo: gli utenti possono interagire con un chatbot instradando delle richieste. Per esempio, si può comunicare al chatbot se si desidera un sito personale o aziendale, specificando dettagli come il design dell’intestazione o le preferenze cromatiche. WordPress.com suggerisce di essere il più precisi possibile nelle richieste iniziali per ottenere risultati ottimali. Il chatbot raccoglierà informazioni come il nome e la sede dell’attività, per generare un sito che include intestazioni, immagini e testi creati dall’intelligenza artificiale.

Dopo aver preparato il sito, si ha la possibilità di apportare modifiche, cambiando colori, stili, foto e informazioni, per adattarlo al meglio alle proprie necessità.

Un test pratico

Ho provato il costruttore creando un sito web fittizio per un negozio di videogiochi retro. Il risultato è stato un sito piuttosto semplice ma funzionale, strutturato in sezioni come Scopri, Eventi e Visita. Sono state generate immagini casuali di stanze di giochi, tra cui una scena con una ragazza appoggiata a un CRT mentre gioca a un puzzle simile a Tetris. Inoltre, è stato presentato un evento intitolato “Sega Saturday Showdown“, al quale gli utenti possono iscriversi, accompagnato da un’immagine apparentemente scollegata di una donna che tiene una scatola di biscotti di Natale.

Dopo la costruzione del sito, si può trasferirlo al servizio di hosting di WordPress.com, dove è possibile continuare a lavorarci manualmente o riutilizzare il costruttore AI. Si deve sottolineare che, al momento, lo strumento è disponibile solo per nuove istanze di WordPress e non può essere utilizzato per siti preesistenti.

Contestualizzazione nel mercato attuale

Il lancio di questo strumento avviene in un contesto in cui Automattic, la società proprietaria di WordPress.com, ha recentemente deciso di ridurre il proprio personale del 16%. Inoltre, l’azienda sta affrontando una causa legale intentata dalla WP Engine, una compagnia di hosting che fornisce diversi strumenti, inclusi modelli, per assistere gli utenti nella creazione e gestione dei propri siti. Questo scenario solleva interrogativi sulle strategie future di Automattic e sulla competitività del suo nuovo prodotto nel mercato.

Con l’emergere di soluzioni sempre più intuitive e accessibili, la costruzione di siti web diventa un’attività alla portata di tutti, prendendo forma in modo dinamico e veloce, grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale.