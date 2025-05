Wooting presenta il nuovo 60HE v2: innovazioni nel mondo delle tastiere da gaming

Wooting, un marchio noto nell’ambito delle tastiere da gaming, è pronto a lanciare il suo nuovo modello 60HE v2. Questa nuova versione promette di portare miglioramenti significativi rispetto al già apprezzato modello originale. L’uscita è prevista per la fine del 2025 e l’azienda non ha ancora comunicato i dettagli relativi al prezzo e alla data esatta di rilascio. In questo articolo, esploreremo le novità e le caratteristiche di questa tastiera.

Caratteristiche rinnovate del 60HE v2

Il 60HE v2 presenta un design rinnovato e una serie di aggiornamenti tecnologici che mettono al centro la performance. Tra le novità più rilevanti troviamo il polling a 8K, una novità in grado di determinare la velocità di risposta della tastiera. Questo significa che il tempo di latenza si riduce a soli 0,125 ms, livello che già si trovava nel modello 80HE lanciato da Wooting l’anno scorso. Un altro elemento distintivo è il nuovo interruttore “Lekker Tikken”, concepito per migliorare l’esperienza uditiva e di digitazione.

Wooting ha dedicato attenzione particolare all’acustica e alla sensazione di battitura della tastiera. Grazie a uno strato di pellicola PET sotto i nuovi interruttori e a un pad in Poron collocato tra la piastra e il PCB, la vibrazione viene drasticamente ridotta, contribuendo a un suono più gradevole e a una digitazione più confortevole. Inoltre, gli utenti del 60HE v2 avranno la possibilità di scegliere tra un blocco in silicone, che attenua i suoni, e un blocco in schiuma EPDM, per una sonorità più forte e decisa.

Innovazione e personalizzazione al centro del design

Il 60HE v2 è stato progettato per soddisfare le esigenze di un pubblico esigente, ma non solo. La capacità di personalizzazione è uno degli aspetti in cui Wooting ha messo maggior enfasi. Oltre alla possibilità di optare per il nuovissimo design in alluminio, gli utenti potranno anche scegliere di utilizzare una barra spaziatrice divisa, una caratteristica sempre più popolare tra i gamer. Ogni tastiera sarà compatibile con la maggior parte dei componenti e delle custodie aftermarket, consentendo così ai fan di assemblare il proprio setup ideale.

La CEO di Wooting, Calder Limmen, ha sottolineato l’importanza della comunità di fan nel completare questo progetto, affermando che “ogni passo in avanti è stato guidato dai feedback ricevuti.” Il 60HE v2 rappresenta un’evoluzione rispetto al modello iniziale, costruita sulle basi di un prodotto già ampiamente apprezzato.

La crescente influenza dei tasti a effetto Hall

Il 60HE ha aperto la strada all’uso degli interruttori a effetto Hall nel settore delle tastiere da gaming, abbattendo il tempo di attivazione dei tasti grazie al Rapid Trigger system. Questa innovazione ha influenzato vari brand, come Keychron, Corsair e SteelSeries, che ora offrono modelli con tecnologie simili. Con il lancio del 60HE v2, Wooting punta a consolidare ulteriormente la propria posizione di leader nel mercato, offrendo un prodotto che non solo migliora la velocità di risposta, ma anche la qualità del suono.

La promessa di un “suono marbly unico” dato dagli interruttori Lekker Tikken si configura come un ulteriore passo verso una tastiera non solo performante nel gaming, ma anche piacevole da utilizzare per chi scrive o lavora al computer. Wooting sta così ridefinendo le aspettative nel mondo delle tastiere meccaniche, puntando su un mix di prestazioni elevate e personalizzazione.

Attese e prospettive per gli appassionati

Con l’uscita fissata per il quarto trimestre del 2025, i fan delle tastiere da gaming possono già iniziare a prepararsi per ciò che Wooting ha in serbo con il nuovo 60HE v2. Anche se i dettagli sul prezzo e sulla disponibilità esatta non sono ancora stati comunicati, la storia del marchio e le promesse incluse nel rilascio di questo modello hanno già suscitato un notevole interesse. Il 60HE v2 potrebbe diventare una scelta privilegiata per i gamer di tutto il mondo, grazie alle sue caratteristiche innovative e alla sua proposta di un’esperienza di utilizzo senza precedenti.